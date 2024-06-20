الحلقات هتولع في الموسم السادس من مسلسل عثمان وموعد بدايته 2024

موعد الموسم السادس من مسلسل عثمان، خلال المواسم الخمسة السابقة حقق مسلسل قيامة عثمان نجاح كبيرة على مستوى العالم العربي، لذلك الجميع ينتظر عرض الموسم السادس لاستكمال متعة المشاهدة، حيث أن هذا المسلسل تربع على عرش قائمة الأعمال التاريخية عن الدولة العثمانية، فهو يناقش الأحداث التاريخية التي حدثت في هذه الحقبة، لذلك تنقل هذه الأحداث الآن بدقة من قبل أبطال المسلسل الذين يمثلون أبطال تاريخيين عاصرا فتح العديد من البلدان التي كانت محتلة آنذاك من قبل الصليبيين والمغول، لذلك تزايدت الأسئلة من قبل محبي المسلسل عن موعد عرض الموسم السادس، تابع معي.

موعد الموسم السادس من مسلسل عثمان

في الوقت الراهن انتهى فريق عمل المسلسل من تصوير العديد من الحلقات الخاصة بالجزء السادس، لذلك متوقع أن يتم عرض الحلقة الأولى من المسلسل خلال شهر أغسطس القادم، بالتحديد في أواخر الشهر، حيث أن فريق العمل مستمر بتصوير باقي حلقات مسلسل قيامة عثمان علما بأن ديكورات العمل قد تم تغييرها بالكامل، كما أنه تم إضافة العديد من الممثلين الجدد، بالإضافة إلى إجراء العديد من التغييرات والتعديلات لتتلائم مع أحداث الجزء السادس والذي يتوقع أن يكون هناك إقبال شديد من قبل المتابعين لمشاهدة أحداثه المشوقة.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

تتعدد القنوات التي تحصل على حقوق عرض مسلسل قيامة عثمان، ومن بين أهم هذه القنوات هي قناة atv التركية، وكذلك الفجر الجزائرية حيث أنها تهتم بعرض العديد من الأعمال التركية ومن بينها هذا المسلسل، ويمكنك استقبالها عبر الأقمار الصناعية كالآتي:

تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات

تردد قناة الفجر الجزائرية 12034.

معدل الاستقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

معدل الترميز 27500.

جودة القناة HD.

تردد قناة atv التركية

تهتم هذه القناة بعرض الكثير من الأعمال التركية المشوقة مثل مسلسل قيامة عثمان ويمكنك استقبالها عبر جهازك كالآتي: