وزارة التربية الوطنية الجزائرية توضح خطوات الاستعلام عن نتائج البيام شهادة التعليم المتوسط الجزائر 2024 وموعد ظهور النتائج

هناك اهتمام كبير بمعرفة خطوات الاستعلام عن نتائج البيام شهادة التعليم المتوسط الجزائر 2024، تم تأجيل الموعد الأصلي الذي كان مقررًا ليوم الثلاثاء 25 يونيو 2024، وزارة التربية الوطنية الجزائرية قد حددت موعد عرض نتائج البيام، وتم تحديده لتخفيف حالة التوتر والضغط التي يعيشها الطلاب في الوقت الحالي، تم تحديد يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 كموعد لعرض النتائج، وتم توفير رابط النتائج الرسمي على موقع وزارة التربية الوطنية الجزائرية لجميع محافظات البلاد.

خطوات الاستعلام عن نتائج البيام شهادة التعليم المتوسط الجزائر 2024

إليكم خطوات الاستعلام عن نتائج البيام شهادة التعليم المتوسط الجزائر 2024:

قم بزيارة الموقع الرسمي للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات عبر الرابط المخصص.

ثم أدخل الرقم القومي الخاص بك وكلمة المرور المعتمدة.

بعد ذلك اختر من قائمة الخدمات خيار النتائج.

ثم انقر على خدمة استعراض نتائج شهادة التعليم المتوسط.

بعد ذلك أدخل جميع البيانات المطلوبة بدقة.

ثم انقر على زر عرض النتائج.

بعد ذلك انتظر لبضع دقائق حتى تظهر لك جميع التفاصيل المتعلقة بنتيجة الطالب.

موعد ظهور نتائج البيام 2024

بعد أن قام السيد عبد الحكيم بلعابد، وزير التربية والتعليم الجزائرية، بالإعلان عن موعد عرض نتائج امتحانات البيام، والتي كانت مقررة في يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024، وتم تأجيلها إلى السبت الموافق 29 يونيو 2024، أكد أن هذا التأخير يخدم مصلحة الطلاب، حيث أشار إلى أن عملية التصحيح والتدقيق تتم بدقة لضمان عدم ارتكاب أي ظلم لأي طالب.