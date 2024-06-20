الحجز هيفتح بعد العيد…إسكان متميز مشروع فالي تاور في القاهرة بالشروط دي

إسكان متميز مشروع فالي تاور، العديد من الأشخاص في مصر يتساءلون عن موعد طرح كراسة الشروط الخاصة بمشروع فالي تاور، حيث قامت وزارة الإسكان المرافق بالكشف عن أنها سوف تقوم بطرح عدد 984 وحدة سكنية تشطيب كامل، حيث أنها مؤهلة للسكن مباشرةً في المرحلة الأولى لمشروع Valley Towers المنشأ في مدينة حدائق أكتوبر،. قد تم تنفيذ هذا المشروع بمساحات تقدر بـ 95 متر. 100 متر مربع، تابع معي لمعرفة موعد طرحها واسعار الوحدات.

إسكان متميز مشروع فالي تاور

إسكان متميز مشروع فالي تاور، أكدت وزارة الإسكان والمرافق أن الكراسة الخاصة بالشروط والمواصفات الخاصة بمشروع فالي تاور شوف تكون متاحة بدءا من اليوم الأخير في شهر يونيو الحالي بالتحديد يوم 30 في الشهر وسوف تكون متاحة عبر موقع الخدمات.

أين يقع أماكن مشروع فالي تاور؟

أكدت وزارة الإسكان والمرافق أن مشروع فالي تاور قد تم انشائه في موقع متميز للغاية في مدينة حدائق اكتوبر، بالتحديد على طريق الواحات المتواجد بالقرب من المتحف المصري، علما بأن الوحدات السكنية تطل بشكل مباشر على أهرامات الجيزة، والهدف من إنشاء هذا المشروع هو سعي الوزارة إلى توفير العديد من الوحدات السكنية التي تتناسب مع مختلف طبقات المجتمع.

أسعار مشروع فالي تاور

أكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات الدكتور وليد دعبس المشرف العام على مكتب وزير الإسكان والمرافق أن حجز الوحدات السكنية يبدأ بدفع مبلغ مالي يقدر بقيمة 150 ألف جنيه، بجانب 1000 جنيه قيمة مصاريف الدراسة، بعد ذلك يتم دفع 20% من قيمة المبلغ المتبقي إلى جانب 1% مصاريف إدارية وكذلك 5% يتم منحها لصالح مجلس الأمناء، علما بأن القسط الأول يتم دفعه بعد استلام الوحدة بثلاثة أشهر، حيث يكون هناك شيكات مؤجلة الدفع بقيمة الأقساط، ويمكن للعميل أن يقوم بسداد كامل مستحقات الوحدة السكنية أو حتى جزء منها كمقدمة من المبلغ المتبقى بما يتجاوز 30% فحينها يتم جدولة المصاريف مرة أخرى، ولكن مع الحفاظ على نسبة البنك المركزي المعلن عنها.