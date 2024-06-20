“كيفاش minha.anem.dz” خطوات التسجيل في منحة البطالة بالجزائر وما هي شروط التقديم على المنحة

تعد البطالة من التحديات الكبيرة التي تواجه العديد من الدول، وتسعى الحكومات جاهدة لتوفير الدعم اللازم للعاطلين عن العمل في الجزائر، تعتبر منحة البطالة إحدى المبادرات المهمة التي تهدف إلى تقديم دعم مالي للمواطنين الذين لا يملكون وظيفة، وتساعد هذه المنحة العاطلين على تلبية احتياجاتهم الأساسية وتخفيف العبء الاقتصادي عنهم أثناء بحثهم عن فرصة عمل جديدة.

كيفية التسجيل في منحة البطالة

لتسهيل الحصول على منحة البطالة في الجزائر للعاطلين عن العمل وهي منحة يمكن تجديدها كل 6 أشهر والحصول على 15000 د.ج وذلك بعد الزيادة التي وضعتها الوزارة لتحمل عبء المعيشة مع العاطلين عن العمل ويمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي للوكالة الوطنية. النقر على أيقونة منحة البطالة. كتابة البيانات المطلوبة. إرفاق المستندات والأوراق التي تثبت الأحقية. الضغط على أيقونة تسجيل.

شروط الحصول على منحة البطالة الجزائر

أعلنت وزارة العمل بالجزائر عن مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للحصول على منحة البطالة، وهي كالتالي:

أن يكون المتقدم جزائري الجنسية ومقيماً بشكل دائم في الجزائر. أن يتراوح عمر المتقدم بين 19 و40 عاماً. عدم امتلاك عقارات ثمينة أو أملاك. أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك وخالياً من الأحكام القضائية. عدم الانتماء إلى الرعاية الاجتماعية أو دور الإيواء أو السجون. وجود حساب بنكي مفعل وشهادة بطالة معتمدة من مكتب التشغيل الوطني.

بهذه الخطوات والشروط، يمكن للعاطلين عن العمل في الجزائر التقدم لمنحة البطالة والحصول على الدعم المالي اللازم خلال فترة البحث عن عمل جديد.