جددها من هنا anem.dz.. رابط تجديد منحة البطالة 2024 عبر الوكالة الوطنية للتشغيل

قامت الحكومة الجزائرية ممثلة في الوكالة الوطنية للتشغيل بالإعلان عن إمكانية المواطنين التقديم في تجديد منحة البطالة، والتي تقوم بتقديمها الحكومة الجزائرية دعما للمواطنين، وخاصه فئه الشباب الذين لا يوجد دخل شهري ثابت لهم و العاطلون عن العمل، في ظل الوضع الاقتصادي في الوقت الحالي، ومن أجل عيش حياة كريمة ومستوى معيشي جيد، لذلك قامت الحكومة الجزائرية بالإعلان عن التفاصيل الخاصة بتجديد منحة البطالة في الجزائر و نوضحها في مقالنا التالي.

تجديد منحة البطالة

حتي يتمكن المواطن الجزائري من تجديد منحة البطالة يوجد عدة خطوات أعلنت عنها الوكالة الوطنية للتشغيل حتى يتم تجديد منحة البطالة وتلك الخطوات هي:

اولا: الدخول على الموقع الرسمي الخاص بالوكالة الوطنية للتشغيل.

ثانيا: تسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم المتقدم ورقم التعريف الوطني الخاص به بالإضافة إلى رقم التسجيل.

ثالثا: تكملة الفراغات بالبيانات المطلوبة الخاصه بالمتقدم.

رابعا: رفع جميع الأوراق المطلوبة من قبل الموقع والتأكد من صحة جميع المستندات.

خامسا: الضغط على الخانة الخاصة بتجديد منحة البطالة.

المستندات المطلوبة لتجديد منحة البطالة

قامت الوكالة الوطنية للتشغيل بالاعلان عن بعض الأوراق والمستندات المطلوبة لتجديد منحة البطالة للراغبين في تجديد منحة البطالة 2024 في الجزائر وتلك المستندات هي:

اولا: إحضار شهادة المؤهل الدراسي الخاص بالمتقدم بشرط أن تكون مختومة من قبل الجهات المختصة.

ثانيا: إحضار شهادات الميلاد الخاصة بجميع افراد الأسرة.

ثالثا: ينبغي على المتقدم إحضار صورة ضوئية من بطاقة الهوية الوطنية الخاصة به.

رابعا: ينبغي على المتقدم إحضار ما يثبت عدم وجود دخل شهري خاص به.

شروط الحصول على منحة البطالة

حتى يتمكن المواطن الجزائري في تجديد منحة البطالة يوجد بعد الشروط التي أعلنت عنها الجهات المختصة للحصول على المنحة وتلك الشروط هي: