bem.onec.dz|.. رابط الديوان الوطني نتائج البيام 2024 برابط سريع ومباشر من هنا

رابط الديوان الوطني نتائج البيام، العديد من الطلاب في الجزائر يبحثون عن موعد اعلان نتائج البيام 2024، حيث أن هذا الإعلان بمثابة حدث مهم في حياة الطلاب وأولياء أمورهم، وذلك لأن هذه المرحلة مهمة جداً في مسيرة كل طالب، لذلك يتوتر الطلاب قبل بداية إعلان هذه النتائج وذلك لأنه بناءً على هذه النتائج سوف يتم تحديد مستقبل الطلاب والمسار التعليمي الذي سوف يلتحق به كل طالب وفقاً لدرجاته واختياره، لذلك تعمل وزارة التعليم جاهدة من أجل تحديد موعد معين لإعلان النتائج من أجل مساعدة الطلاب وأولياء أمورهم لتخطيط الخطوة القادمة في حياتهم التعليمية، تابع معي.

رابط الديوان الوطني نتائج البيام

مع مرور الأيام يقترب موعد إعلان نتائج الامتحان الخاص بشهادة التعليم المتوسط البيام، تسعى وزارة التربية الوطنية والتعليم في الجزائر جاهدة من أجل توفير القنوات الآمنة والسهلة في التعامل حتى يتمكن الطلاب من الحصول على نتائجهم للاطمئنان عليها، لذلك يمكنك الاستعلام عن نتائج البيام بطريقة سهلة للغاية كل ما عليك أن تقوم بإتباع عدد من الخطوات السهلة وهي كالتالي:

أولاً قم بزيارة الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بـ الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

بعد ذلك قم بتسجيل الدخول إلى الموقع فقط أدخل رقم هاتفك وكلمة السر.

ومن ثم قم بالانتقال إلى قسم الخدمات الإلكترونية بعد ذلك قم باختيار نتائج الطلاب وكذلك النتائج الخاصة بالتعليم المتوسط.

يجب أن تقوم بملء النموذج الموجود أمامك بالبيانات المطلوبة منك في الحقول المخصصة لكل معلومة عن الطالب.

يمكنك أن تقوم بالاستعلام عن النتائج الخاصة بالطلاب من خلال القيام بإرسال رسالة محتواها رقم التسجيل الخاص بالطالب إلى هذا الرقم 6262.

موعد عرض نتائج البيام شهادة التعليم المتوسط

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم في الجزائر السيد عبد الحكيم بلعابد في عدة تصريحات له أن الموعد المحدد لظهور نتائج امتحانات شهادة التعليم المتوسط الرسام لهذا العام قد تأجل ظهورها عدة أيام بسيطة حيث كان مقرر ظهورها في يوم 25 يونيو ولكن الآن سوف تظهر في يوم 29 يونيو، وذلك من أجل تحرير الدقة عند تصحيح الاختبارات وإعطاء كل طالب حقه من أجل ضمان العدالة لكل الطلاب، كما أكد أيضاً وزير التعليم أن نسبة النجاح هذا العام مرتفعة مقارنة بالعام الماضي مما يمنح الطلاب وأولياء الأمور ثقة كبيرة في معدل درجات الطلاب تزامنا مع اقتراب ظهور النتائج، حيث يأمل الطلاب أن يكلل مجهودهم طوال العام بالنجاح والتوفيق.