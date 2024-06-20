التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 في الجزائر الجريدة الرسمية

تزايدت مؤخرا عمليات البحث عبر مواقع التواصل المختلفة وخاصة من جانب السيدات داخل الأراضي الجزائرية حول منحة المرأة الماكثة في البيت، والتي تقوم بتقديمها الحكومة الجزائرية إلى المرأة الماكثة في البيت في الجزائر، وذلك للمساعدة في تلبية متطلباتها الأسرية في ظل الوضع الإقتصادي الصعب والأزمات الاقتصادية التي تجتاح العالم حاليا، ونوضح في تقريرنا التالي التفاصيل والشروط الخاصة بمنحة المرأة الماكثة في البيت 2024 في الجزائر.

منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 في الجزائر الجريدة الرسمية

قامت الحكومة الجزائرية بالإعلان عن بعض الشروط التي لابد من توفرها حتى تتمكن المرأة الجزائرية من التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 في الجزائر وتلك الشروط هي:

اولا: ينبغي أن تكون المرأة المتقدمة للحصول على المنحة حاملة للجنسية الجزائرية ومقيمة بشكل دائم داخل الأراضي الجزائرية.

ثانيا: يجب أن يكون العمر الخاص للمرأة المتقدمة يترواح ما بين سن 19 سنه و 40 سنه.

ثالثا: ينبغي أن تكون المرأة أرملة أو مطلقة مع إحضار ما يثبت ذلك.

رابعا: عدم وجود دخل شهري أو أي مصدر دخل للمرأة المتقدمة.

خامسا: عدم استفادة المرأة المتقدمة من أي برامج تم تقديمها سابقا من قبل الحكومة الجزائرية.

خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة

حتي تتمكن السيدات في الجزائر في التسجيل في الحصول على منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 في الجزائر يوجد بعض الخطوات التي أعلنت عنها الوكالة الوطنية للتشغيل وتلك الخطوات هي:

اولا: الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالوكالة الوطنية للتشغيل.

ثانيا: تسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم المرأة المتقدمة كاملا ورقم التعريف الوطني بالاضافة إلى رقم الهاتف الجوال.

ثالثا: تكملة إلاستمارة المتواجدة بالبيانات المطلوبة والتأكد من صحة جميع البيانات.

رابعا: إرفاق جميع الأوراق المطلوبة من قبل الموقع.

خامسا: النقر على الخانة الخاصة بتسجيل.

المستندات المطلوبة للتقديم على منحة المرأة الماكثة في البيت

قامت الجهات المختصة في الجزائر بالإعلان عن وجود بعض المستندات التي يجب توافرها لدى السيدات الراغبات في التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت وتلك الأوراق هي: