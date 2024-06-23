مميزات لعبة دريم ليج Dream League بعد التحديث الجديد مع طريقة تنزيلها على هاتفك الأندرويد والآيفون 2024

أعلنت شركة فرست توتش جيمز عبر بيان رسمي على موقعها الإلكتروني عن النسخة الجديدة من لعبة Dream League، والتي تعد واحدة من أفضل ألعاب الموبايل التي تحاكي كرة القدم، وتتميز اللعبة بعدد من الخصائص والأدوات التي تمنح اللاعب إحساسا بالاستمتاع والتشويق أثناء اللعب، في هذا المقال سنشرح بالتفصيل كيفية تحميل هذه اللعبة على هواتف الأيفون والأندرويد.
تحميل لعبة دريم ليج الأندرويد والآيفون
تعتبر عملية تنزيل لعبة دريم ليج 2024 على الهواتف المحمولة سهلة وسريعة، وللحصول على اللعبة يرجى اتباع الخطوات التالية:
- إذا كنت تملك هاتف أندرويد افتح جوجل بلاي وإذا كنت تملك آيفون افتح آب ستور.
- اكتب “Dream League Soccer 2024” في مربع البحث.
- قم باختيار اللعبة من بين الخيارات المتاحة التي تظهر أمامك.
- انقر على زر “التثبيت” لبدء عملية التحميل والتثبيت.
مميزات Dream League 2024
أفادت شركة فرست توتش جيمز في بيان رسمي بأبرز السمات الجديدة في الإصدار الأخير من لعبة Dream League، الذي صدر حديثا مما يجعلها واحدة من أفضل ألعاب الهواتف المحمولة الحالية، وتتمثل مميزات هذه اللعبة في النقاط التالية:
- وجود وكلاء وخبراء في اللعبة الذين يمكن من خلالهم التعرف على أفضل اللاعبين فيها واستخدامهم خلال اللعب لتحقيق الفوز بسرعة.
- لا تشغل اللعبة مساحة كبيرة من الذاكرة الداخلية للهاتف حيث لا تتعدى مساحتها 540 ميجا بايت.
- كما أن اللعبة لا تؤثر على الهاتف بشكل سلبي من حيث سرعة التشغيل والاستخدام.
- إمكانية تحسين مستوى فريق اللاعب من خلال توفر مجموعة من الأدوات والتقنيات الحديثة داخل اللعبة لتحقيق الفوز في المباراة بشكل أفضل.
- علاوة على ذلك، تحتوي اللعبة على ميزة التعليق الصوتي مما يتيح للمستخدم الشعور وكأنه يعلق على مباراة حقيقية.
- تحتوي اللعبة أيضا على عدد من اللقطات ثلاثية الأبعاد من أجل الاستمتاع بتجربة اللعب، مما يضيف مزيدا من الواقعية للمباراة، ويجعلها واحدة من أفضل ألعاب الهواتف المحمولة عالميا.