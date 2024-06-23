مميزات لعبة دريم ليج Dream League بعد التحديث الجديد مع طريقة تنزيلها على هاتفك الأندرويد والآيفون 2024

أعلنت شركة فرست توتش جيمز عبر بيان رسمي على موقعها الإلكتروني عن النسخة الجديدة من لعبة Dream League، والتي تعد واحدة من أفضل ألعاب الموبايل التي تحاكي كرة القدم، وتتميز اللعبة بعدد من الخصائص والأدوات التي تمنح اللاعب إحساسا بالاستمتاع والتشويق أثناء اللعب، في هذا المقال سنشرح بالتفصيل كيفية تحميل هذه اللعبة على هواتف الأيفون والأندرويد.

تحميل لعبة دريم ليج الأندرويد والآيفون

تعتبر عملية تنزيل لعبة دريم ليج 2024 على الهواتف المحمولة سهلة وسريعة، وللحصول على اللعبة يرجى اتباع الخطوات التالية:

إذا كنت تملك هاتف أندرويد افتح جوجل بلاي وإذا كنت تملك آيفون افتح آب ستور.

اكتب “Dream League Soccer 2024” في مربع البحث.

قم باختيار اللعبة من بين الخيارات المتاحة التي تظهر أمامك.

انقر على زر “التثبيت” لبدء عملية التحميل والتثبيت.

مميزات Dream League 2024

أفادت شركة فرست توتش جيمز في بيان رسمي بأبرز السمات الجديدة في الإصدار الأخير من لعبة Dream League، الذي صدر حديثا مما يجعلها واحدة من أفضل ألعاب الهواتف المحمولة الحالية، وتتمثل مميزات هذه اللعبة في النقاط التالية: