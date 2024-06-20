“الجزء السادس” موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 165 الموسم السادس على قناة الفجر الجزائرية

يبحث الكثيرون عن موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 165 الموسم السادس على قناة الفجر، فقد حظيت قناة الفجر الجزائرية 2024 بأعلى نسبة متابعة بين العديد من المشاهدين، وخصوصا عشاق المسلسلات التركية لأن القناة تمكنت من بث أفضل المسلسلات التي حققت مشاهدات مليونية، ومن أبرزها مسلسل المؤسس عثمان الذي نجح في جذب جماهير من الوطن العربي والعالم بأسره،

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 165 الموسم السادس

من المتوقع أن يتم الإعلان عن موعد عرض الحلقة 165 الموسم السادس من مسلسل المؤسس عثمان في منتصف شهر سبتمبر القادم، كما أنه من المتوقع أن ينطلق الجزء السادس من مسلسل قيامة عثمان في مطلع شهر أكتوبر، حيث أن جميع المواسم الماضية كانت تبدأ في أول شهر أكتوبر.

تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان على نايل سات

تبث قناة الفجر عبر القمر الصناعي نايل سات على النحو التالي:

التردد: 12034.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز:27500.

تردد قناة الفجر على القمر الصناعي عرب سات

وبعد توضيح تردد قناة الفجر على النايل سات، ويمكن للأشخاص تنزيل قناة الفجر على القمر الصناعي عرب سات بكل سهولة، وذلك عن طريق إدخال المعلومات التالية:

التردد: 12130.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

مميزات قناة الفجر الجزائرية

تعتبر قناة الفجر واحدة من القنوات المجانية التي تقدم محتوى قيم للمشاهدين الذين يرغبون في الاستمتاع بمشاهدة التلفزيون، حيث تعرض مجموعة متنوعة من المسلسلات التركية والعربية والمدبلجة على مدار اليوم بهدف إرضاء جميع الفئات، كما تقدم القناة مجموعة مميزة من البرامج التي يقدمها أفضل المذيعين في مصر والعالم العربي، وتشمل برامجها مجالات الترفيه والتعليم والثقافة والرياضة، مما جعلها القناة المفضلة لكافة أفراد الأسرة.

قصة مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس

يروي مسلسل قصة نشأة الدولة العثمانية والحروب والأزمات التي تعرضت لها الشعوب من أجل تأسيس تلك الدولة، ويعد من أكثر المسلسلات التركية مشاهدة على مستوى العالم، وقد لاقى متابعة كبيرة من الجميع خلال مواسم إذاعته السابقة، وأصبح مسلسل “المؤسس عثمان” متصدرا لنتائج البحث في كل العالم، خاصة من قبل الذين يبحثون عن قنوات مجانية لمشاهدته، وهذا هو السبب وراء شهرة قناة الفجر الجزائرية التي تقوم ببث جميع حلقاته وبطريقة مجانية.