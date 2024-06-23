مرتبك يصل لــ 10,000 غير الحافز!!.. وظائف بنك مصر بهذه الشروط للشباب في كافة المحافظات (شغل بمكتب وبدلة وشيك)

مروان بدر تاريخ النشر تصنيف أخبار مصر
مرتبك يصل لــ 10,000 غير الحافز!!.. وظائف بنك مصر بهذه الشروط للشباب في كافة المحافظات (شغل بمكتب وبدلة وشيك)
مرتبك يصل لــ 10,000 غير الحافز!!.. وظائف بنك مصر بهذه الشروط للشباب في كافة المحافظات (شغل بمكتب وبدلة وشيك)

في ظل الجهود التي تقدمها العديد من المصالح الحكومية، تم الاعلان عن وظائف بنك مصر للشباب الخريجين من الجنسين، لشغل مجموعة من الوظائف الخالية التي تتطلب عدد من المؤهلات، ومنها فقد تم وضع عدة شروط ومعايير يجب أن تتوفر في المتقدمين لهذه الوظائف، ويأتي ذلك من أجل تحسين مستوى معيشة الشباب وتوفير فرص عمل للقضاء على البطالة.

شروط وظايف بنك مصر

أعلن بنك مصر من خلال موقعه الرسمي لينكد ان عن توافر مجموعة من الوظائف الشاغرة للشباب، ولكن يشترط عدة شروط حتى يتم التقديم في هذه الوظائف، من أهمها مايلي:

  • يشترط أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على مؤهل عالي.
  • كما يشترط ألا يكون لديه أقارب في البنك.
  • يجب أن يكون مصري الجنسية.
  • كما يجب أن يكون مقيم على أراضي الجمهورية.
  • يجب إجادة التعامل مع اللغة الانجليزية وكذلك الكمبيوتر.
  • يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 28 سنة.
  • كما يجب اجتياز جميع الاختبارات المقررة لشغل هذه الوظيفة.

مستندات التقديم في وظائف بنك مصر

مجموعة من المستندات يجب أن يتم تقديمها في حال الرغبة في شغل وظائف بنك مصر، هذه المستندات هي:

  • تقديم شهادة المؤهل الدراسي.
  • تقديم 6 صور شخصية.
  • تقديم شهادة ميلاد مميكنة.
  • وأيضا تقديم صورة من البطاقة الشخصية.
  • كما يجب تقديم الموقف من التجنيد للرجال.
  • وايضا تقديم شهادة الخدمة العامة للنساء.

طريقة التقديم في وظائف بنك مصر

بخطوات بسيطة يستطيع كل من توافر فيه الشروط السابقة التقديم في وظائف بنك مصر، وذلك عن طريق اتباع التالي:

  • الدخول على موقع بنك مصر الرسمي.
  • ثم البحث عن الوظائف.
  • ارفاق جميع المستندات المطلوبة.
  • الضغط على زر التقديم.

 

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معلومات الكاتب
مروان بدر

كاتب محتوي منذ عامين، اعمل في موقع البديل وموقع المجاردة وبعض المواقع الاخري الإخبارية، لدي سابقة أعمال متميزة، أهتم بكافة الأخبار في دول الخليج والدول العربية، كما انني متابع جيد لكافة اخبار التكنولوجيا الحديثة، فهي المستقبل.

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