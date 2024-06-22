هتقبض بزيادة 100 ألف دينار.. موعد صرف رواتب الموظفين بالزيادة الجديدة 2024 في العراق

أعلنت الحكومة العراقية عن زيادة رواتب الموظفين بهدف دعم المواطنين العراقيين في مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية وتحسين مستوى المعيشة في البلاد، كما أعلنت وزارة المالية العراقية عن توفير رابط يمكن للمواطنين من خلاله الاستعلام عن موعد صرف رواتب شهر يوليو 2024 سنوضح هذا الرابط في مقالنا الحالي، بالإضافة إلى توضيح موعد صرف الرواتب وجدول الرواتب وفقا للدرجة الوظيفية لكل موظف.

وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين

يبحث العديد من المواطنين وخصوصا الموظفين عن تفاصيل رواتب شهر يوليو 2024 من وزارة المالية العراقية، وقد أعلنت الوزارة خلال الأيام الماضية أنه سيتم صرف رواتب المتقاعدين في المواعيد المحددة وفقا للجدول الزمني المعتمد مسبقا، حيث يتم صرف رواتب جميع العاملين في الدولة بداية من اليوم الأول من كل شهر ميلادي مع مراعاة العطلات والإجازات الرسمية، وبالنسبة للشائعات المنتشرة حول وجود زيادات جديدة في الرواتب، فقد أكدت وزارة المالية أنه لا صحة لهذه الأنباء منذ الزيادة الأخيرة التي تم تطبيقها.

طريقة الاستعلام عن سلم الرواتب الجديد للموظفين بالعراق

هناك العديد من الأساليب المختلفة للاستعلام عن نظام الرواتب الجديد للموظفين في العراق، وهي كالتالي:

ادخل الى الموقع الرسمي لموقع وزارة المالية العراقية.

سجل الدخول عبر إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالموظف.

انقر على خيار معرفة الراتب.

ثم أدخل كل المعلومات المطلوبة وستظهر لك كل التفاصيل الحديثة المتعلقة بالزيادة المقررة في الراتب.

صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين في العراق

من المعتاد أن تصرف الحكومة العراقية رواتب الموظفين قبل الأعياد والمناسبات الوطنية التي تصادف أواخر الشهر ذاته، لكن هذا العام يتزامن عيد الأضحى مع يومي 16 و17 من هذا الشهر، وتنتهي الإجازة في يومي 19 و20 من الشهر نفسه، وبالتالي سوف يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 23 يونيو، وهو الموعد المحدد لصرف الرواتب والمستحقات المالية للموظفين.