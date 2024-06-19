لولو زعلت يا أولاااد.. استقبل تردد قناة وناسة الجديد نايل وعربسات لمشاهدة لولو الشطورة المحترمة

يبحث الأمهات عن تردد قناة وناسة الجديد، والتي قد أصبحت واحدة من أهم القنوات المتخصصة للأطفال، وقد حازت على شعبية كبيرة وحققت نجاح عالي في كافة دول الوطن العربي وتعمل القناة على تقديم مجموعة من الأغاني والأناشيد التي تحتوي على تعليم الأطفال الحروب والأرقام وأسماء الحيوانات وأسماء الفواكه وأشياء أخرى كثيرة مفيدة للأطفال، وفي هذا المقال سوف نعرض تردد قناة وناسة الجديد على كافة الأقمار الصناعية.

تردد قناة وناسة الجديد

يمكن تنزيل قناة وناسة باستخدام التردد الجديد، والذي هو كما يلي:

تردد القناة عبر القمر الصناعي عرب سات هو 11270.

أما معامل تصحيح الخطأ فهو ¾.

كما أن معدل الترميز الخاص بالقناة 27500.

بالنسبة إلى رمز الاستقطاب فإنه سيكون عمودي.

تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات هو 11430.

أيضاً سوف يكون معامل تصويب الخطأ 6/5.

أما معدل الترميز فإنه أصبح 27500.

بينما رمز الاستقطاب هو العمودي.

ضبط تردد قناة وناسة على الجهاز

حتى تتمكن من تنزيل قناة وناسة وفقاً للتردد الجديد فإنه لا بد من القيام بمجموعة من الخطوات البسيطة، وهي كما يلي: