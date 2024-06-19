عاجل: مسابقة الحلم 2024 تقترب من إعلان الفائز بجائزة المليون دولار!

اقترب موعد السحب على الجائزة الكبرى لمسابقة الحلم 2024، والتي ستُجرى خلال عيد الأضحى المبارك، تُعد مسابقة الحلم، واحدة من أبرز المسابقات التلفزيونية في العالم العربي، كما تصل قيمة الجوائز الإجمالية للمسابقة إلى 3.5 مليون دولار سنويًا، وتشمل جوائز أسبوعية بقيمة 5000 دولار، وجوائز شهرية بقيمة 100 ألف دولار تُمنح 12 مرة في العام، بالإضافة إلى الجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها مليون دولار في نهاية العام.

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

يمكن للراغبين في الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 من مختلف الدول العربية المشاركة بسهولة عن طريق إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة “حلم” أو “dream” إلى الأرقام المخصصة لكل دولة:

مصر: 95458

السعودية: STC: 858888، MOBILY: 650444، ZAIN: 755505

الإمارات: ETISALAT: 5544، DU: 3636

تونس: 85988

المغرب: maroctel: 9669، INWI: 9669

الأردن: Zain: 94099، Orange: 94099

البحرين: ZAIN: 94000، BATELCO: 94000، STC: 94000

فلسطين: JAWWAL: 1625، ooredoo: 6144

العراق: ZAIN: 2770، ASIACELL: 2266، KOREK: 2180

اليمن: Sabafon: 5222، You: 5222، Yemen Mobile: 5222

سوريا: Syriatel: 1565، MTN: 1555

الكويت: STC: 4141، Zain: 4141

جوائز ضخمة بانتظارك مع مسابقة الحلم

في مسابقة الحلم، لديك الفرصة للفوز بجوائز مالية ضخمة، بالإضافة إلى الجائزة الكبرى بقيمة مليون دولار، هناك جائزة أسبوعية بقيمة 5000 دولار، وجائزة شهرية تُمنح 12 مرة في السنة بقيمة تبلغ 100 ألف دولار، بخلاف الجائزة الاستثنائية التي نحن بصددها خلال الأيام الحالية، والبالغ قيمتها مليون دولار كاملة لفائز واحد، لا تفوت هذه الفرصة لتغيير حياتك مع مسابقة الحلم.

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