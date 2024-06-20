هنا .. تحميل كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

تبذل الحكومة العراقية جهوداً كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين، ومن بين الخدمات التي تقدمها هي الرعاية الاجتماعية ويولي العديد من المواطنين اهتماماً بالبحث عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الدفعة الأخيرة لعام 2024 وقد أتاحت الحكومة خدمة الاستعلام عنها بسهولة لكل المستفيدين من خلال خطوات بسيطة وواضحة دعونا الآن من خلال موقعنا نقدم لكم نظرة شاملة على كشف أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في جميع المحافظات العراقية.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

تم تحديد مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب أن تتوافر في جميع المتقدمين للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تتضمن هذه الشروط الأمور التالية:

يجب أن يتراوح عمر المتقدم الذكر بين 18 و60 عامًا.

يجب أن يكون الدخل الشهري للمتقدم أقل من الحد الأقصى المتاح الذي تم الإعلان عنه من قبل البرنامج.

أما إذا كانت المتقدمة امرأة، فإن عمرها يتراوح بين 15 و 55 سنة.

يجب أن يتكون أفراد أسرة المتقدم من أربعة أشخاص أو أكثر

يجب أن يتم جلب جميع الوثائق الرسمية اللازمة والمذكورة في إعلان الدعم

إن يمتلك المتقدم بطاقة هوية سارية

إن يكون المتقدم ضمن أصحاب الدخل المتوسط

أسماء المشمولين من خدمات الرعاية الاجتماعية

يتطلع الكثير من المواطنين في العراق لمعرفة كيفية الاطلاع على أسماء المستفيدين من الوجبة الأخيرة للرعاية الاجتماعية، وأيضاً الحصول على القائمة بصيغة PDF وقد أشارت الوزارة إلى أن الاطلاع على أسماء الأشخاص المشمولين بالرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة يمكن أن يتم عبر منصة “مظلتي” الإلكترونية التي توفر مجموعة متنوعة من الخدمات للمواطنين، وهذا ما سنتعرف عليه فيما يلي