المالية العراقية توضح خطوات الاستعلام عن رواتب الموظفين لشهر يونيو 2024 في العراق وموعد صرف الراتب

يبحث الموظفون عن خطوات الاستعلام عن رواتب الموظفين لشهر يونيو 2024 في العراق، حيث يعتبر هذا الموضوع من أهم الأمور التي ينتظرها الموظفون، يتم منح زيادات سنوية خلال فترة معينة من السنة، ما يساعد الموظفين في مواجهة غلاء الأسعار، من المتوقع أن تُقدم الرواتب بالزيادة الجديدة بعد عيد الأضحى المبارك.

خطوات الاستعلام عن رواتب الموظفين لشهر يونيو 2024 في العراق

إليكم خطوات الاستعلام عن رواتب الموظفين لشهر يونيو 2024 في العراق:

قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة المالية العراقية.

قم بتسجيل الدخول عن طريق إدخال اسم المستخدم ورقم الهوية الوطنية بدقة.

اختر خيار “استعلام عن رواتب الموظفين” المتاح في القائمة العلوية للصفحة.

انقر على زر البحث.

ستظهر قيمة الراتب بعد الزيادة الجديدة للمستعلم.

سلم رواتب الموظفين في العراق لعام 2024

إليكم سلم رواتب الموظفين في العراق لعام 2024 كما تم الإعلان عنه:

مرتب موظف الدرجة الأولى بعد الزيادة يصل إلى مليون ومائة ألف دينار عراقي.

مرتب موظف الدرجة الثامنة بعد الزيادة يصل إلى 819 ألف دينار عراقي.

مرتب موظف الدرجة التاسعة بعد الزيادة يصل إلى 727 ألف دينار عراقي.

راتب موظف الدرجة العاشرة بعد الزيادة يصل إلى 650 ألف دينار عراقي.

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024 بالعراق

بشكل عام، الحكومة العراقية تعتاد على صرف رواتب الموظفين قبل حلول المناسبات الوطنية والأعياد الرسمية، ولكن هذا العام تم الإعلان عن صرف رواتب جميع الموظفين في القطاعين العام والخاص في موعده المعتاد، اعتبارًا من يوم 24 من كل شهر.