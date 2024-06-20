احذر من هذه الحالات.. حالات يتم منع المواطنين من استخراج البطاقة الوطنية الموحدة في العراق.. اعرف الحالات لتكون منهم

البطاقة الوطنية في العراق هي وثيقة رسمية تستخدم لتحديد هوية المواطنين العراقيين، وتعد البطاقة الوطنية جزءا من الجهود الحكومية لتنظيم وتسجيل المواطنين وتوفير وسيلة للتعرف الرسمي على هويتهم، يتم إصدار البطاقة الوطنية لكل مواطن عند بلوغه سن الرشد، وتحتوي عادة على معلومات مثل الاسم الكامل، تاريخ الميلاد، الجنس، العنوان، ورقم البطاقة الوطنية نفسها، تعتبر هذه البطاقة ضرورية للحصول على الخدمات الحكومية والمعاملات الرسمية في العراق.

خطوات التسجيل في البطاقه الوطنيه

بمجرد أن تتوجه إلى الرابط المخصص للهوية الوطنية العراقية، سوف يطلب منك تسجيل اسمك بالكامل بما في ذلك اللقب العائلي، وكذلك تسجيل رقم هاتفك المحمول والتأكد من صحته.

للحصول على البطاقة، يشترط أن تتوفر جميع الشروط والأحكام المطلوبة.

الخطوة الأخيرة تتطلب تحديد موعد لاستلام البطاقة، وهذه تعد خطوة أساسية في عملية التسجيل.

حالات لا يحق لها طلب البطاقة الوطنيه

في العراق، هناك بعض الحالات التي قد لا يكون لها الحق في طلب الحصول على البطاقة الوطنية، من بين هذه الحالات: