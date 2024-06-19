الحلقة الأخيرة في الجزء الخامس.. مشاهدة مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 164 مترجمة فيديو لاروزا بأحداث قوية

يعد مسلسل المؤسس عثمان أحد المسلسلات التركية الشهيرة التي انتشرت في الخمس سنوات الماضية، والذي حقق نسب مشاهدة عالية في كافة الدول سواء تركيا أو خارجها، وقد عرضت الحلقات الأولى من المسلسل في شهر نوفمبر لعام 2019، ومنذ ذلك الحين تظل نسب المشاهدة في ارتفاع مستمر، وقد استطاع المسلسل جذب شعبية واسعة بسبب طريقة عرضه للأحداث التاريخية التي حدثت بالفعل في الماضي، كما أن لفريق العمل من تمثيل وإنتاج ضخم سبب في جعل العمل أكثر واقعية، وقد عرضت الحلقة 164 في الأيام القليلة الماضية، ولمعرفة القنوات العارضة للمسلسل موعد عرضه تابعوا معي السطور التالية لنسرد لكم التفاصيل.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 164 مترجم

يعد مسلسل المؤسس عثمان استكمالًا لمسلسل أرطغرل، والذي تم الانتهاء منه قبل البدء في عرض هذا المسلسل، وقد حقق أيضًا نسب مشاهدة عالية، حيث يسرد قصة الغازي ارطغرل في حماية الدولة العثمانية ومحاولة النهوض بها، وقد جاء ابنه عثمان ليستكمل هذه المسيرة وتقوية الدولة والتخلص من كل من يحاول القضاء عليها من الأعداء التتار والصليبيين والروم والسلاجقة، بالإضافة إلى خيانة بعض الأفراد له من قبيلته، وعلى مر الحلقات سوف يتمكن بالفعل من القضاء عليهم وتجاوز هذه العقبات وتحقيق الانتصارات العديدة عليهم، وذلك يوضح فطنة وذكاء عثمان ابن أرطغرل أحد حكام الدولة العثمانية.

مشاهدة مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 164 مترجم

تعرض الحلقات الجديدة بشكل حصري لأول مرة عبر القناة التركية atv، وذلك في يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساءً، بعد ذلك تبدأ القنوات الأخرى في الحصول على حقوق نشر الحلقة وترجمتها باللغة العربية، ومن أبرز القنوات التي تعرض الحلقات مترجمة هي الفجر الجزائرية، وتعرض الحلقة في يوم الخميس في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى ذلك يمكن مشاهدة الحلقة الجديدة مترجمة عبر مختلف المواقع عبر شبكة الإنترنت والتي من بينها ديلي موشن وفيديو لاروزا.