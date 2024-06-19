غرامتك كام؟.. معرفة غرامات المرور الجديدة 2024 بالعراق منصة أور ur.gov.iq

وضعت الحكومة العراقية بعض القوانين التي تنظم عملية المرور في الطرق، حيث تم تطبيق نظام غرامات المرور، والذي يتم تطبيقه على كافة أصحاب المركبات المخالفين للقواعد، ويعد ذلك من جهود الحكومة في الحفاظ على سلامة المواطنين، والآن أصبح بإمكان كافة مالكي المركبات بمختلف أنواعها الوصول إلى تفاصيل الغرامات المفروضة عليهم إن وجدت بكل سهولة، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم هذه الطريقة لتتمكنوا من التعرف عليها قبل أن يتم فرضها بشكل مضاعف أو تصل إلى العقوبة، تابعوا معي لمعرفة المزيد.

معرفة غرامات المرور الجديدة 2024 بالعراق

تبذل الحكومة العراقية قصارى جهدها لتسهيل الخدمات على المواطنين التي يحتاجونها باستمرار، وبعد أن كانت خدمة الاستعلام عن غرامات المرور تتطلب وقتًا كبيرًا للقيام بها في المؤسسات الحكومية، أصبحت أمر في غاية السهولة، حيث طرحت الحكومة الموقع الإلكتروني الذي يتيح هذه الخدمة، والتي يمكن القيام بها من المنزل لتوفير الجهد والوقت، وللقيام بهذه الخدمة عليكم إتباع الخطوات الآتية:

يتوجه المواطن نحو بوابة أور الإلكترونية.

ثم تسجيل الدخول من خلال النقر على ذلك الزر في الأعلى.

الانتقال إلى خدمة الاستعلام عن غرامات المرور.

توفير البيانات المطلوبة لهذه العملية، والتي تخص المركبة.

كما يستلزم إدخال بعض البيانات التي تخص مالك المركبة.

بعد التحقق من إدخال البيانات بشكل صحيح يتم النقر على زر الإستعلام.

سداد غرامات المرور الجديدة 2024

يمكن تسديد غرامات المرور بنفس طريقة الاستعلام الإلكترونية، وإليكم الخطوات المطلوب إتباعها في النقاط التالية: