طالع نتيجتك هسه.. استخراج نتائج الصف الثالث المتوسط موقع نتائجنا الدور الأول كافة عموم العراق

ظهر اهتمام طلاب الصف الثالث متوسط بالعراق في الفترة الأخيرة بالنتائج الخاصة بهم لنهاية العام، وقد ازداد البحث عنها خاصة بعد أن تمكنوا من دخول كافة الاختبارات، ويسود الجو في الوقت الحالي في كافة المنازل حالة من القلق والتوتر الشديد، فتعد مرحلة الثالث متوسط من أهم المراحل التعليمية، والتي تحدد مصير الطلاب فس المستقبل وتوجههم إلى مرحلة دراسية أخرى، ويتوقف مجموع الطلاب ونتائجهم على مجهودهم طوال العالم، ومن خلال هذا المقال سوف نستعرض لكم طريقة الاستعلام عن النتائج عبر شبكة الإنترنت.

نتائج الصف الثالث متوسط موقع نتائجنا في عموم العراق 2024

من أجل توفير جهد الطلاب ووقتهم حرصت وزارة التربية العراقية على تقديم خدمة الاستعلام عن النتائج عبر شبكة الإنترنت، وقد أصبح بإمكان الطلاب في الوقت الحالي الوصول إلى نتائجهم بكل سهولة من المنزل وباستخدام الهواتف الذكية، وقد كشفت الوزارة مؤخرًا عن الإنتهاء من مرحلة تصحيح الأوراق ورصد درجات الطلاب، ومن المتوقع أن تظهر النتيجة في الفترة القادمة، وإليكم الخطوات التي يتم من خلالها الاستعلام عن النتائج فيما يلي:

على الطالب أن يتوجه نحو موقع نتائجنا الإلكتروني.

ثم الضغط على أيقونة النتائج.

إدخال الصف وهو الثالث المتوسط.

ثم تحديد نتائج الدور الأول.

الضغط على زر تنزيل، ليتم تحميل النتائج على الهاتف.

بعد ذلك إدخال اسم الطالب ورقم جلوسه ومحافظته التابع لها.

سوف تظهر النتيجة الخاصة بالطالب بشكل مفصل.

رابط نتائج الصف الثالث متوسط

يمكن استخدام موقع آخر للبحث عن نتائج الصف الثالث المتوسط، حيث أتاحت الوزارة موقع نتائجنا الإلكتروني الذي يسهل عملية الاستعلام عن النتائج ويقلل من الضغط على الموقع الخاص بالوزارة، وإليكم الخطوات اللازم إتباعها للاستعلام فيما يلي: