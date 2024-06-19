“هتبقى بطل اللعبة“.. تنزيل لعبة فيفا 2024 على البلايستيشن والهواتف آخر إصدار قوي

اشتهرت لعبة فيفا بين الشباب في السنوات الأخيرة، وقد أصبحت من أبرز وأفضل الألعاب بالنسبة لهم، حيث تحاكي الرياضة التي يفضل الكثير ممارستها وهي رياضة كرة القدم، ومن خلالها ينمي اللاعب مهاراته واستكشاف المزيد من المهارات، وتتيح اللعبة اختيار الفريق الذي يمكن اللعب به مع تحديد اللاعبين والخطط الخاصة بلعب المباراة بجانب التشكيل، وقد تساعد هذه المزايا اللاعب في تحقيق الفوز بكل سهولة وكسب البطولات، وقد أصبح بإمكان أي فرد تحميل اللعبة على مختلف الهواتف بكل سهولة، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم المزيد من التفاصيل حول تنزيل فيفا.

تنزيل فيفا 2024 على هواتف الاندرويد الايفون

أصبحت لعبة فيفا في مقدمة الألعاب التي تخص رياضة كرة القدم، وقد حققت اللعبة نسب مبيعات ضخمة للغاية، وذلك لأنها حازت على إعجاب كافة المستخدمين الذين قاموا بتجربتها، ويرجع ذلك لتمتع اللعبة بالكثير من المزايا التي تلفت الانتباه إليها، فاللعبة تحاكي الواقع بشكل كبير، حيث تم إضافة المؤثرات الصوتية إليها التي تشبه الملاعب في الواقع، بالإضافة إلى الرسوم المتحركة المميزة، وقد تجعل هذه المزايا أن يشعر اللاعب بالحماس والإثارة بشكل أكبر، ويمكن تنزيل اللعبة على مختلف للهواتف والاستمتاع بهذه التجربة الرائعة، ما عليكم إلا إتباع الخطوات:

يتم فتح تطبيق جوجل بلاي على الهاتف الأندرويد.

الضغط على أيقونة محرك البحث وإدخال إسم اللعبة بها.

النقر على أيقونة اللعبة في الأعلى.

ثم النقر على زر تنزيل أو install.

بعد غضون ثوان معدودة سوف ينتهي تنزيل اللعبة.

يمكن بذلك تثبيتها حتى يتم عرضها في خلفية الهاتف.

يبدأ اللاعب في إنشاء الحساب الخاص به في اللعبة وتجربتها.

تنزيل فيفا 2024 على الايفون

أصبحت لعبة فيفا متاحة على الهواتف الآيفون، والتي يمكن تنزيلها بكل سهولة، يلزم لذلك إتباع الخطوات الآتية: