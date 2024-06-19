“بعد التعديل الأخير“ جدول امتحانات السادس إعدادي الدور الأول 2024 كافة محافظات العراق

كشفت وزارة التربية التربية العراقية في الفترة الأخيرة عن إضافة بعض التعديلات على جدول اختبارات الصف السادس الاعدادي، وذلك بعد أن وجدت تخلل أحد أيام الإختبارات المقررة في الجدول لموعد عطلة رسمية، فقد تم ترحيل ذلك اليوم إلى يوم آخر في نهاية الجدول، وقد ازداد بحث الطلاب في ذلك الصف وأولياء أمورهم عن الجدول بعد تعديله، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم كافة التفاصيل.

جدول امتحانات السادس اعدادي الجديد بعد التعديل

قامت وزارة التربية العراقية بتعديل جدول السادس إعدادي بعد أن صادف أحد الأيام لموعد عطلة رسمية تم تحديدها مسبقًا، وقد كشفت الوزارة بشكل رسمي عن الجدول الجديد بعد تعديله عبر المنصات الرسمية، وفي الجدول السابق كان من المقرر أن ينهي الطلاب الاختبارات في اليوم الثاني عشر من شهر يوليو القادم، ولكن تم ترحيل مادة الرياضيات ليوم آخر، بذلك أصبح موعد إنهاء الإختبارات سيكون في اليوم الثالث عشر من شهر يوليو، وإليكم المزيد من التفاصيل فيما يلي:

من المقرر أن يبدأ الطلاب في الصف السادس الاعدادي اختباراتهم في اليوم الثالث والعشرين من شهر يونيو الحالي.

كما أن عدد الأيام المقررة للاختبارات عشرة أيام، وتنتهي في اليوم الثالث من شهر يوليو.

يتوجه الطلاب نحو المدارس لبدء الاختبارات في تمام الساعة السابعة صباحًا.

نتائج امتحانات السادس اعدادي

بعد أن ينهي الطلاب الاختبارات المقررة عليهم، تبدأ عمليات تصحيح الأوراق ورصد درجات الطلاب، بعد ذلك يقوم الوزير باعتماد النتائج لتصبح جاهزة لرفعها عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من كافة الإجراءات حتى إعلان النتيجة وذلك بالتحديد في الأسبوع الأخير من شهر يوليو القادم، وسوف يتم إتاحة النتائج عبر موقع الوزارة، بجانب موقع نتائجنا الإلكتروني لتقليل الضغط عن موقع واحد، وعلى الطالب أن يستخدم اسمه ورقم جلوسه للبحث عن نتيجته بسهولة.