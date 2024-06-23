لولو حلوة وشقية ومحترمة.. تردد قناة وناسه WANASA TV على القمر الصناعي نايل سات 2024

تمثل قناة وناسة أهمية كبيرة عند الأمهات والآباء وأطفالهم، حيث تعمل على تقديم الأغاني والموسيقى المفضلة عند الأطفال، والتي يستمتعون بمشاهدتها وينشغلون بها بعض الوقت، بالإضافة إلى ذلك فإن القناة تهتم بتنمية مهارات الأطفال وجعلهم قادرين على التواصل مع غيرهم واكسابهم بعض من قواعد اللغة العربية البسيطة، كما أنه تقدم البرامج التعليمية التي يستفيد منها صغار السن بطريقة ممتعة ومسلية تجعل الأطفال ينجذبون إليها ولا يشعرون بالملل، لذلك يبحث الآباء والأمهات بشكل متكرر عن تردد هذه القناة الرائعة والمميزة، ومن خلال هذا المقال سوف نذكر لكم التردد الخاص بها.

تردد قناة وناسه WANASA TV على القمر الصناعي نايل سات 2024

أعلنت إدارة قناة وناسة في الفترة الأخيرة عن نقل تردد القناة إلى تردد آخر جديد، وقد تم إضافة إليها الكثير من المزايا من الجودة العالية والصوت الواضح، ونظرًا لتكرار بحث الآباء و الأمهات المتكرر عن تردد قناة وناسة الجديد عبر مختلف الأقمار الصناعية، نوضحه لكم في النقاط التالية:

تردد قناة وناسه على القمر الصناعي النايل سات:

التردد: 11430.

معدل تصحيح 6/5.

معدل الترميز : 27500.

الاستقطاب: عمودي

تردد قناة وناسة على القمر الصناعي العرب سات

التردد:11270.

معدل تصحيح: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

خطوات إضافة قناة وناسة على النايل سات

يستمتع الأطفال الصغار بالأغاني التي تعرضها قناة وناسة بشكل يومي، ولذلك يطلبون باستمرار تشغيلها، وقد أصبح بإمكان الأمهات تنزيل التردد الجديد للقناة بكل سهولة، ما عليكم إلا إتباع الخطوات الآتية: