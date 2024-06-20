“819.000 فوري مصرف الرافدين“ وزارة المالية العراقية تعلن عن مفاجأة سعيدة للموظفين بمناسبة عيد الاضحى المبارك

ازداد تساؤل المواطنين في الفترة الأخيرة بالعراق عن رواتب الموظفين وخاصة بعد أن أعلنت وزارة المالية عن رفع الرواتب خلال الشهور القادمة، ويعد الهدف من ذلك الإجراء مساعدة المواطنين وتقديم لهم يد العون وتخفيف الأعباء عنهم بنسبة ما، وذلك بسبب شكوى ومعاناة الكثير من المواطنين بعد غلاء الأسعار وأصبحت الرواتب لا تكفي كافة احتياجاتهم، ولمزيد من التفاصيل حول رواتب الموظفين في العراق تابعوا معي.

وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين

تم عقد مجلس الوزراء في الفترة الأخيرة، وقد تم الإتفاق على زيادة رواتب الموظفين في العراق بنسبة تصل إلى خمسة بالمائة، كما أن الرواتب تختلف من درجة وظيفية لأخرى، وهي موضحة كالآتي:

بالنسبة لحامل الدرجة الوظيفية الأولى فإن راتبه سوف يزداد لتصبح قيمته نحو مليون و100 ألف دينار عراقي.

بالنسبة لحامل الدرجة الوظيفية الثامنة فإن راتبه سوف يزداد لتصبح قيمته نحو 819 ألف دينار عراقي.

بالنسبة لحامل الدرجة الوظيفية التاسعة فإن راتبه سوف يزداد لتصبح قيمته نحو 727.5 ألف دينار عراقي.

بالنسبة لحامل الدرجة الوظيفية العاشرة فإن راتبه سوف يزداد لتصبح قيمته نحو 650 ألف دينار عراقي.

طريقة الاستعلام عن رواتب الموظفين في العراق

أصبح بإمكان الموظفين في العراق التعرف على تفاصيل رواتبهم من المنزل دون الحاجة للتوجه نحو جهة العمل الخاصة بهم، وإليكم الخطوات اللازم إتباعها فيما يلي: