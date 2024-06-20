مفتاح السعادة لطفلك.. استقبل الآن تردد كراميش 2024 على النايل سات بجودة عالية

قناة كراميش من أهم الفضائيات التي تخصصت في عرض محتوى الطفل وأبدعت في توفير جميع البرامج المتنوعة التي تجمع بين المرح والترفيه وأيضًا التربية وبالتالي تؤثر في شخصية الطفل بشكل إيجابي، وفي نفس السياق فإن الهدف الأساسي للقناة كان إخراج جيل مدرك لكل ما يدور حوله، لذلك فإنها القناة التي يفضلها الأباء لأبنائهم، تعرف على ترددها من خلال المقال التالي.

تردد قناة كراميش 2024

منذ أن بدأ إطلاق بث القناة وقد حصدت قاعدة كبيرة من الجمهور وذلك لأنها توفر محتوى عصري من خلال عرض باقة من أجمل الأغاني التي يفضلها الكبار والصغار، وبالنسبة لمعلومات التردد فقد جاءت كالاتي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11430.

الاستقطاب: V.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصويب الخطأ: 7/8.

جودة القناة: SD.

طريقة تثبيت قناة كراميش

حتى يتمكن الأطفال من متابعة أفضل البرامج الغنائية التي لا تنقطع على مدار الساعة مع رؤية واضحة دون تشويش في الصوت والصورة يمكن تنفيذ الخطوات التالية: