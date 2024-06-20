مفتاح السعادة لطفلك.. استقبل الآن تردد كراميش 2024 على النايل سات بجودة عالية

mai ahmed تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
مفتاح السعادة لطفلك.. استقبل الآن تردد كراميش 2024 على النايل سات بجودة عالية

قناة كراميش من أهم الفضائيات التي تخصصت في عرض محتوى الطفل وأبدعت في توفير جميع البرامج المتنوعة التي تجمع بين المرح والترفيه وأيضًا التربية وبالتالي تؤثر في شخصية الطفل بشكل إيجابي، وفي نفس السياق فإن الهدف الأساسي للقناة كان إخراج جيل مدرك لكل ما يدور حوله، لذلك فإنها القناة التي يفضلها الأباء لأبنائهم، تعرف على ترددها من خلال المقال التالي.

تردد قناة كراميش 2024

منذ أن بدأ إطلاق بث القناة وقد حصدت قاعدة كبيرة من الجمهور وذلك لأنها توفر محتوى عصري من خلال عرض باقة من أجمل الأغاني التي يفضلها الكبار والصغار، وبالنسبة لمعلومات التردد فقد جاءت كالاتي:

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 11430.
  • الاستقطاب: V.
  • معدل الترميز : 27500.
  • معامل تصويب الخطأ: 7/8.
  • جودة القناة: SD.

طريقة تثبيت قناة كراميش

حتى يتمكن الأطفال من متابعة أفضل البرامج الغنائية التي لا تنقطع على مدار الساعة مع رؤية واضحة دون تشويش في الصوت والصورة يمكن تنفيذ الخطوات التالية:

  • أولًا يتم التوجه إلى قائمة الإعدادات من خلال استخدام الريموت كنترول.
  • التحديد بعد ذلك على خيار تركيب أو تثبيت.
  • اختيار تثبيت يدوي ثم بعد ذلك التحديد على القمر المراد استقبال بث القناة عليه.
  • في هذه الخطوة يتم إضافة البيانات الكاملة للتردد بصورة دقيقة وكل في أماكنها المخصصة لها.
  • بعد الإنتهاء من إدخال جميع البيانات يتم التحديد على خيار بحث.
  • ينبغي الإنتظار عدد من الثواني حتى يتم اكتمال التحميل.
  • بعد ذلك في النهاية يتم اختيار أمر حفظ حتى يتم تثبيت القناة على الجهاز.
  • وبذلك تتمكن من متابعة القناة بأعلى جودة ممكنة على مدار اليوم وبشكل مجاني دون دفع رسوم اشتراك.
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معلومات الكاتب
mai ahmed

كاتبة صحفية اهتم بمتابعة اخر اخبار الخليج العربي والقضايا الشرق أوسطية

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