شهد الكثير من مستخدمي لعبة جاتا سان اندرياس على أن الإصدار الأخير هو الأفضل منذ أن تم إطلاق هذه اللعبة، حيث تم إضافة إليه المزيد من الأماكن التي يتم فيها خوض التحديات الممتعة، كما أنه ازداد عدد المهام المطلوبة من اللاعب، وقد يشعره ذلك بحماس أكثر، كما أنه من خلال استكشاف الأماكن يجد اللاعب الكثير من الألغاز التي يتطلب وجود حل لها، وينبغي عليه أن يحاول بأقصى سرعة إنجاز المهام المطلوبة منه، ولتجربة هذه اللعبة والاستمتاع بها تابعوا معي السطور التالية.

امتلك اسلحة رهيبة.. تحميل جاتا سان اندرياس للاندرويد والايفون التحديث الأخير

تمكنت لعبة جاتا سان اندرياس من لفت انتباه الملايين من الأشخاص في مختلف السنوات، والتي أصبحت من أفضل الألعاب عند الكثير الصين قاموا بتجربتها، وذلك لأنها تحمل طابع الإثارة والمغامرات والحماس، حيث يجب على اللاعب أن يتم المهمة المطلوبة منه بأسرع وقت، وقد يساعده في ذلك جمع الأسلحة والملابس والسيارات لتمكنه من القضاء على العقبات التي تواجهه أثناء إنهاء المهمة، وفي نفس الوقت سوف يواجه اللاعب رجال الشرطة والمطلوب منه أن يحاول التخلص منهم أو الهروب، ولتحميل اللعبة والاستمتاع بهذه التجربة المختلفة اتبعوا الخطوات التالية:

من الهاتف المحمول يتم فتح تطبيق جوجل بلاي.

ثم كتابة اسم اللعبة جاتا سان اندرياس في محرك البحث.

سوف تظهر أيقونة اللعبة في الأعلى يتم النقر عليها.

ثم الضغط على زر تنزيل.

الانتظار القليل من الثوان حتى يتم تنزيل اللعبة بنجاح.

ويمكنك البدء في استخدامها وتجربتها.

تحميل جاتا سان اندرياس للايفون

كما يمكن أيضًا تنزيل لعبة جاتا سان اندرياس على الهواتف الآيفون التي تعمل بنظام IOS، وإليكم الخطوات المطلوب إتباعها لتنزيل اللعبة فيما يلي: