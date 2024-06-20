أغاني لولو هتسعد أطفالك! استقبل تردد قناة وناسه الجديد 2024 على النايل سات وعرب سات!

قناة وناسة من أكثر القنوات الصديقة للأسرة وذلك لكونها القناة التي تفضلها الأمهات لتسلية الأبناء سواء في أيام الإجازات أو في أوقات الفراغ ليس لشئ إلا لأنها تقدم محتوى هادف يعمل على تنمية قدرات الطفل، وعليه توفر القناة باقة لا حصر لها من أغاني الأطفال والأناشيد الدينية والتربوية كما توفر برامج متنوعة تقدم معلومة مفيدة للطفل تناسب جميع الأعمار.

تردد وناسه بيبي على نايل سات

تحرص إدارة القناة على توفير تحديثات مستمرة للتردد وذلك لضمان جودة الصورة المقدمة على شاشتها، لذلك لمتابعة كل ما تقدمه القناة على شاشتها أضف بيانات التردد التالية واستمتع مع أطفالك ببرامج وأغاني القناة:

التردد: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: SD.

تردد قناة وناسه بيبي على عرب سات

محبي ومتابعي القناة بإمكانهم تحديث التردد الجديد على العرب سات من خلال إضافة إحداثيات التردد واستقبال البث مجانًا دون أي رسوم للإشتراك، لذلك يتم كتابة البيانات التالية:

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الاستقطاب: أفقي.

الجودة : HD.

كيفية ضبط تردد وناسه

لن يحتاج ضبط استقبال القناة أي مجهود فقط يتم ذلك من خلال عدة نقاط بسيطة نوضحها لكم فيما يلي حتى يتمكن أطفالكم من متابعة ما تقدمه القناة من أغاني وبرامج متميزة: