نزلها الآن وشاهد اجمل أفلام كرتون القط والفار.. تردد قناة توم وجيري الجديد 2024

يتزايد اهتمام أولياء الأمور بتردد قناة توم وجيري الجديد لعام 2024، حيث تعد واحدة من أبرز قنوات الأطفال المجانية التي تعمل على مدار الساعة دون انقطاع، حيث تقدم القناة مجموعة متنوعة من أفلام ومسلسلات الكرتون الكوميدية وأغاني الأطفال الجذابة باستخدام الرسوم المتحركة، وتعتبر قناة توم وجيري من القنوات المفضلة لدى العديد من الأطفال، حيث تبث محتوى مسليًا طوال اليوم، مما يساعد في تخفيف الملل خلال فترات الإجازة الطويلة. تشمل برامج القناة الكرتونية العديد من الأفلام المحبوبة مثل “الجميلة والوحش”، “الفأر الطباخ”، “رابونزيل”، “طرزان”، و”رحلة البحث عن السمكة نيمو”، من خلال هذه الأفلام، يتعلم الأطفال الكثير من المعلومات المفيدة في مختلف المجالات.

تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 على نايل سات

يمكنك استقبال تردد قناة توم وجيري الجديد لعام 2024 على القمر الصناعي نايل سات بكل سهولة وفي ثوانٍ معدودة، عبر التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد : 12149.

معامل الترميز : 27500.

الاستقطاب : أفقي.

معدل تصحيح الخطأ للقناة : 6/5.

تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 على عرب سات

يمكنك استقبال تردد قناة توم وجيري الجديد لعام 2024 على القمر الصناعي عرب سات، عبر التردد التالي:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد : 11315.

معامل الترميز : 27500.

الاستقطاب : أفقي.

معدل تصحيح الخطأ للقناة : 6/5.

كيفية استقبال تردد قناة توم وجيري 2024

يمكنك استقبال تردد قناة توم وجيري 2024 بسهولة وفي غضون ثوانٍ باتباع هذه الخطوات البسيطة:

1. اضغط على زر “MENU” الموجود في جهاز التحكم عن بعد للريسيفر.

2. اختر “التركيب الهوائي” من القائمة، ثم اختر خيار “إضافة تردد جديد”.

3. حدد نوع القمر الصناعي وأدخل التردد الخاص بالقناة الموجود في الأعلى.

4. اضغط على زر “بدء البحث”.

5. ستظهر القناة على الفور بعد انتهاء البحث.