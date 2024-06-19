“بتصميم أنيق وكاميرا مذهلة” اكتشف مواصفات ومميزات وعيوب هاتف Oppo A78

يعد هاتف Oppo A78 نقلة نوعية في عالم الهواتف الذكية، حيث يمزج بين التصميم الأنيق والأداء المتميز، حيث يتميز هذا الهاتف بشاشة AMOLED بحجم 6.43 بوصة، ومعالج Snapdragon 680 4G، وبطارية تدوم طويلا، حتى يضمن تجربة استخدام رائعة لجميع المستخدمين.

مواصفات هاتف Oppo A78

مواصفات هاتف Oppo A78 المواصفات التفاصيل المعالج Snapdragon 680 4G الشاشة 6.43 بوصة AMOLED الكاميرا الخلفية 50+2 ميجا بكسل الكاميرا الأمامية 8 ميجا بكسل التخزين – الرام 128/256 جيجا – 8 جيجا رام البطارية 5000 مللي أمبير نظام التشغيل أندرويد 13

مميزات هاتف Oppo A78

شاشة AMOLED مقاس 6.43 بوصة: توفر ألوانا زاهية وتباينا عاليا.

معالج Snapdragon 680 4G: يضمن أداء سلسا وفعالا.

كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 ميجا بكسل: لصور واضحة ومفصلة.

بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير: تدوم طويلاً.

تصميم أنيق: مع خامات عالية الجودة.

ذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجا بايت.

دعم الدفع اللاتلامسي عبر NFC.

مقاومة لقطرات الماء والغبار بشهادة IP54.

نظام التشغيل أندرويد 13 الحديث والمتطور.

شحن سريع بقوة 67 واط.

عيوب هاتف Oppo A78

لا يدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

الشاشة لا تدعم معدل تحديث أعلى من 90Hz.

لا يوجد مثبت بصري في الكاميرا.

الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجا بكسل قد لا تكون الأفضل في فئتها.

لا يدعم الشحن اللاسلكي.

لا يأتي مع سماعات أذن في العلبة.

لا يدعم تسجيل الفيديو بجودة 4K.

الإصدار الأساسي يأتي بذاكرة 128 جيجا بايت فقط.

يعتبر Oppo A78 خيارا ممتازا لمن يبحث عن هاتف ذكي يجمع بين الأناقة والأداء العالي، وذلك بفضل ميزاته المتعددة وتصميمه الجذاب، حيث يقدم تجربة مستخدم رائعة، وذلك مع بعض العيوب الخفيفة التي قد لا تؤثر بشكل كبير على الأداء العام للهاتف.