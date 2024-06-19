استعلم عن نتيجتك من هنا moe.edu.kw.. خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب في الكويت 2024 وأهم المدارس التي كشفت عن النتائج

أطلقت وزارة التربية الكويتية خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب في الكويت 2024، بهدف تسهيل العملية على الجميع، تم توفير النتائج إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، يمكن الحصول على النتيجة باستخدام الرقم المدني الخاص بالطالب، قامت العديد من المدارس في الكويت بنشر نتائج الطلاب عبر الموقع الرسمي للوزارة.

خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب في الكويت 2024

إليكم خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب في الكويت 2024:

ابدأ بزيارة موقع وزارة التربية الكويتية.

ثم أدخل الرقم المدني الخاص بولي الأمر في الحقل المخصص.

بعد ذلك أدخل الرقم التسلسلي الخاص بالطالب في الخانة المناسبة.

ثم تحقق من صحة الأرقام المدخلة.

بعد ذلك انقر على زر “عرض النتيجة”.

ثم ستُعرض لك النتيجة بالتفصيل في غضون بضع دقائق.

نتائج الطلاب بالرقم المدني الكويت 2024

لا تزال عمليات التدقيق والمراجعة للأوراق الامتحانية لنتائج الصف العاشر في الكويت جارية حتى الآن، حيث تسعى وزارة التربية إلى تسريع عمل لجان التصحيح، مع الالتزام بالشفافية والدقة في رصد العلامات، وحتى الآن لم تعلن الوزارة بشكل واضح عن موعد ظهور نتائج الصف الحادي عشر علمي وأدبي في الكويت لعام 2024.

المدارس التي كشفت عن النتائج

بعد أن تعرفنا على خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب في الكويت 2024، وفقًا للإحصائيات المعلنة، فإن عدد المدارس التي أعلنت عن نتائجها بلغ 220 مدرسة، موزعة على النحو التالي: