أبهري عائلتك بأشهى كيكة حلة! طريقة سهلة وبسيطة بدون فرن وبمكونات متوفرة!

تلجأ الكثير من السيدات ممن لا يفضلن استعمال الفرن إلى عمل كيكة الحلة وهي من أسهل الأصناف التي يمكن تحضيرها بالمنزل وفي وقت بسيط بالإضافة إلى أن مكوناتها ليست مكلفة أيضًا ومن السهل الحصول عليها وشراؤها من المحلات بتكاليف بسيطة، لذلك أعددنا لكِ هذا المقال لعمل ألذ كيكة يمكن أن تصنعيها بدون فرن وبمكونات متوفرة.

طريقة عمل كيكة الحلة بدون فرن

حتى تنجحي في عمل كيكة الحلة عليك تنفيذ الخطوات الصحيحة ثم تجهيز بعض المكونات التي تساعد في نجاح الوصفة:

المكونات

لن تحتاج الكيكة إلى تكاليف باهظة لذلك احضري المكونات التالية:

كوب دقيق.

¼ كوب زبدة ذائبة.

كوب سكر.

½ كوب لبن.

كوب شوكولاتة مبشورة.

ملعقة خميرة.

¼ ملعقة ملح.

ملعقة فانيليا.

بيضة.

طريقة العمل

تتميز خطوات عمل الكيكة بالبساطة في التحضير، لذلك في البداية احضري وعاء واسع أضيفي داخله جميع المكونات الجافة واستمري في التقليب ثم استكملي بقية الخطوات كالآتي: