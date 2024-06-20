“هيتذاع امتى؟؟”.. موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس الحلقة 165 عبر تردد قناة الفجر الجزائرية

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس، يتزايد البحث حول موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس من قبل عشاق الدراما التاريخية التركية وخاصة بعد انتهاء الموسم الخامس من المسلسل الاكثر شهرة ومشاهدة، حيث استطاع مسلسل قيامة عثمان أن يحقق شعبية عالية جدا ونسبة مشاهدات قياسية من كافة الدول منذ عرض اولى حلقاته، حيث تدور احداث المسلسل حول تأسيس الدولة العثمانية وما واجهها من صعوبا وعقبات، واليكم ننشر موعد عرض الموسم الجديد من مسلسل قيامة عثمان، فتابعونا.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس

وفقا لما صرحت به الشركة المنتجة فأن موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس سيكون في شهر اغسطس القادم عبر عدد كبير من القنوات الفضائية التي اكتسبت شهرة بفضل عرضها لكافة حلقات المسلسل، وسيتم عرض حلقات الموسم الجديد بعد الانتهاء من التصوير وأعمال المونتاج، وسط توقعات بأن يشمل الموسم الجديد على عدد كبير من النجوم الجدد، والمسلسل بطولة بوراك اوزجيفيت.

تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الموسم السادس

ويعد تردد قناة الفجر الجزائرية من القنوات الفضائية الشهيرة، والمعروفة بعرضها لعدد كبير من المسلسلات التركية الممتعة والتي يأتي على رأسها مسلسل قيامة عثمان، ولعل ما يميز تلك القناة أنها مجانية ولا تتطلب أي رسوم لمشاهدة ما يعرض عليها، واليكم تردد قناة الفجر:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12034.

الاستقطاب: أفقي.

معامل التصحيحأ: 3/4.

ترميز القناة: 27500.

موعد عرض الحلقة 165 من مسلسل قيامة عثمان

من المقرر ان يتم عرض الحلقة الجديدة يوم الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة الـ 8:30 مساءً بتوقيت الجزائر، الساعة الـ 10:30 بتوقيت القاهرة، الساعة الـ 11:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية، وبالنسبة علي موعد إعادة الحالة، يتم إعادتها اليوم التالي في تمام الساعة الـ 4:00 عصراً بتوقيت القاهرة.