شوف نفسك من المستحقين ولا لا.. استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

في اطار حرص الحكومة المصرية على دعم ومساندة شعبها معنويا وماديا، تم اطلاق برنامج تكافل وكرامة الذي يشمل فئات عدة من المجتمع المصري، وخاصة من ذوي الحاجة والأسر الأولى بالرعاية، ولضمان أن يصل الدعم لمستحقيه، اتخذت الحكومة بعض الإجراءات للتحقق من مدى استحقاق المتقدمين، ومن أبرز مجهودات الحكومة في هذا الصدد هو تحديد مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب توافرها في المتقدمين، وفي هذا المقال سوف نعرض عليكم كافة التفاصيل الخاصة بهذا الشأن، مع توضيح رابط وكيفية الاستعلام عن تكافل وكرامة، تابعونا..

استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

أعلن مجلس الوزراء المصري بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، أن هناك تحديثات جارية في بيانات المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة للعام 2024، وعلى جميع المستفيدين والمتقدمين الجدد متابعة المستجدات عبر الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة التضامن الاجتماعي لمعرفة شروط ومتطلبات الاستحقاق.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 2024

كما ذكرنا من قبل انه كانت قد حددت الحكومة المصرية مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على معاش تكافل وكرامة، وتضمنت هذه الشروط ما يلي:

يشترط أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومقيم بشكل دائم في مصر.

أن يكون من محدودي أو منعدمي الدخل مع تقديم مستندات رسمية تثبت ذلك.

عدم حصول المتقدم على أي دعم مادي من أي جهة حكومية أخرى.

ألا يكون المتقدم من المقيدين بالعمل في أي من الجهات الحكومية أو الخاصة.

بالنسبة للمطلقات والأرامل وذو الإعاقات أو الأمراض المزمنة، لابد من تقديم أثبات رسمي بالحالة.

رابط وخطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024

اطلقت وزارة التضامن الاجتماعي رابط خاص للتسهيل على المواطنين في عملية الاستعلام بأقل مجهود، ويمكن الاستعلام من خلال اتباع الخطوات التالية: