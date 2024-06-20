استمتع بمشاهدة ممتعة بدون تقطيع! أحدث وأقوي تردد سحري لتنزيل جميع قنوات النايل سات 2024 بجودة عالية!

تحرص إدارة القنوات الفضائية على تعديل التردد المخصص لها من فترة لأخرى وذلك من أجل تحسين جودة الصورة، ونظرًا لأن القنوات انتشرت بشكل متزايد مع تنوعها تن توفير قائمة تضم جميع ترددات قنوات النايل السات، ويمكن ضبطها بضغطة زر واحدة مما يساعد على تحديث القنوات بسهولة ويسر.

تردد واحد لجميع القنوات

يمكن للمستخدم تحديث القنوات المفضلة له بسهولة بضغطة زر مرة واحدة دون القيام بها بشكل فردي يدويًا، لذلك من أجل تسهيل التحديث نوفر طريقة الحصول على أحدث الترددات من خلال إضافة التردد الشبكي التالي:

التردد: 11000.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

أيضًا يوجد تردد آخر لاستقبال جميع القنوات بسهولة ودون مشقة وهو كالتالي:

التردد: 12341.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قنوات الرياضة

عشاق الرياضة وخاصة كرة القدم يمكنهم تنزيل القنوات المتخصصة لإذاعة الفعاليات الرياضية بسهولة من خلال بعض الإعدادات البسيطة ثم إدخال بيانات التردد التالية:

تردد قنوات أبوظبي الرياضية: 12091.

تردد قناة أون تايم سبورت 1: 11681.

تردد قناة أون تايم سبورت 2: 10853.

تردد قناة أون تايم سبورت 3: 12303.

تردد قناة الزمالك: 12092.

تردد قناة الأهلي: 11747.

تردد قنوات الأخبار

القنوات الإخبارية هي واحدة من أهم وأبرز القنوات التي يرغب في متابعتها جميع الأفراد للتعرف على آخر الأخبار العالمية والمحلية حول العالم، لذلك لمن يرغب في متابعة أحدث التطورات الإخبارية في العالم العربي والعالمي بإمكانه إدخال البيانات التالية:

التردد: 11747.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

ضبط واستقبال القنوات على جهاز الرسيفر

يمكن ضبط الترددات من خلال إحضار الريموت ثم اختيار التثبيت اليدوي بعد ذلك ينبغي إدخال التردد الذي ترغب في استقبال القناة له ثم الانتظار حتى يتم التحميل وتظهر القناة بين قائمة قنوات التلفزيون، بعد إتمام جميع ما سبق حدد على خيار حفظ الإعدادات.