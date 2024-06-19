فرحة وسرور داخل البيوت.. موعد صرف معاشات شهر يوليو للمواطنين… ابسط ياحج هتقبض قريب

في اخبار جديدة وخاصة داخل كافة المحافظات المصريه حيث يبحث عدد كبير من المواطنين المصريين عن الموعد المحدد لصرف معاشات شهر يوليو لكافه الموظفين في مختلف البلاد هذا واعلنت الحكومة المصريه عن موعد صرف المعاد المعاشات لشهر يوليو الجديد في هذا الموعد الذي سوف نعرفه في السطور التالية، لذلك يجب عليكم قراءة هذا المقال عبر موقعنا المتميز البديل لمعرفه التوقيت بالتاريخ المحدد التي سوف تصرف فيه المعاشات.

موعد صرف المعاشات

بناء على الاستفسارات المتكررة من قِبل الكثير من المواطنين في الوقت الحالي حول مواعيد صرف رواتب شهر يوليو 2024 للعاملين في القطاعين العام والخاص، أعلنت وزارة المالية المصرية أنه من المقرر صرف الرواتب في الموعد المحدد بشكل رسمي، حيث سوف يكون بداية صرف الرواتب يوم الخميس الموافق 18 يوليو 2024، وسيستمر الصرف لمدة خمسة أيام حتى الأربعاء 24 يوليو 2024، وفقا للجدول المتبع من قِبل الوزارة في كل شهر من التقويم الميلادي.

مرتبات شهر يوليو

سوف يتم في شهر يوليو 2024 تنفيذ زيادة في مرتبات جميع الموظفين، حيث تم الإعلان عن خطة لزيادة الرواتب ضمن حزمة اجتماعية خاصة تم الكشف عنها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، سوف يتم صرف هذه الزيادة عبر الصرافات الآلية المنتشرة في جميع أنحاء مصر، وسوف يتم الإعلان عن أي زيادات إضافية في بداية هذا الشهر من خلال وزارة المالية.