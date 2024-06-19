لولو في العيد.. استقبل تردد قناة كراميش Karamish الجديد 2024 على نايل سات وعربسات لمشاهدة أحدث الأغاني

مع بداية كل عام يتم تحديث وتطوير الترددات الخاصة بالقنوات الفضائية بشكل عام، وفي الفترة القليلة الماضية تزايدت معدلات البحث عن تردد قناة كراميش الجديد بشكل خاص، حيث تعتبر قناة كراميش أحد أشهر القنوات الفضائية المخصصة للأطفال، ويتابعها الملايين من المشاهدين سواء في مصر أو في مختلف أنحاء الوطن العربي، وذلك نظرا لتقديمها محتوى متميز وهادف وتعليمي للأطفال من مختلف المراحل العمرية، فإذا كنت من الباحثين عن أحدث تردد لقناة كراميش، يسعدنا أن تتابع السطور التالية..

تردد قناة كراميش على النايل سات 2024

تحرص إدارة قناة كراميش لشكل دائم على تطوير وتحديث ترددها لتضمن حصول المشاهد على تجربة متميزة، إذ تتمتع القناة بأعلى جودة سواء في الصوت أو الصورة، فضلا عن تطوير محتواها بشكل دائم وحرصها على تقديم محتوى ترفيهي وتثقيفي في آن واحد، وقد جاء التردد اليد لقناة كراميش على النايل سات وفقا للتالي:

تردد القناة: 11430.

معدل الاستقطاب: راسي.

الترميز: 27500.

جودة القناة: HD.

تردد قناة كراميش على القمر الصناعي عرب سات

ومن ضمن جهود إدارة القناة هو توفير تردد خاص بها على القمر الصناعي عرب سات لتصل القناة إلى جمهورها في أي مكان في العالم، ويمكن استقبالها عند إضافة البيانات التالية:

تردد: 11390.

معدل الاستقطاب: عمودي.

الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

أهم مميزات قناة كراميش 2024

تنفرد قناة كراميش كيدز بالكثير من المميزات التي جعلتها في مقدمة القنوات الفضائية التي تقدم هذا النوع من المحتوى، ومن أهم مميزاتها ما يلي: