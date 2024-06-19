التعليم تحدد… موعد اعلان نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024 العراق عموم المحافظات

أعلنت وزارة التربية العراقية عن موعد اعلان نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024 في كافة محافظات العراق، ومن المتوقع أن يتم ذلك خلال الأيام القليلة القادمة وفقا لبيان رسمي أصدرته الوزارة، تأتي هذه الخطوة بعد انتهاء الطلاب من إجراء امتحانات نهاية العام للعام الدراسي 2024، حيث سيتم الإعلان عن النتائج بمجرد اكتمال عمليات تصحيح أوراق الاختبار للطلاب في وقت قصير وذلك عبر منصة الوزارة الإلكترونية المخصصة لنشر النتائج.

وأكدت الوزارة أن عملية التصحيح والفحص النهائي الأوراق الامتحانية تجري بشكل متواصل في جميع مراكز الامتحانات التي توزعت على أكثر من 5 آلاف مركز في جميع أنحاء العراق، وتضمنت الإجراءات تقديم جميع وسائل الراحة للطلاب أثناء فترة الامتحانات مثل توفير المياه للشرب في كافة اللجان الامتحانية

موعد اعلان نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024

أعلنت وزارة التربية العراقية رسميا عن موعد الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط للعام 2024 الدور الأول في جميع محافظات العراق، حيث سيكون ذلك بعد انتهاء الطلاب من اختبارات نهاية العام الدراسي، يمكن للطلاب وأولياء أمورهم الاستفسار عن هذه النتائج بشكل إلكتروني عبر زيارة الموقع الرسمي للوزارة واتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية عبر الإنترنت. البحث عن رابط نتائج الصف الثالث المتوسط الترم الثاني الدور الأول لعام 2024. النقر على الرابط المتاح للنتائج. اختيار المحافظة التي ينتمي إليها الطالب من القائمة المعروضة. إدخال جميع بيانات الطالب المطلوبة مثل رقم الامتحان والاسم. النقر على زر البحث. بعد لحظات قليلة ستظهر النتيجة أمام الطالب. ويمكن الاطلاع عليها وتحميل ملف النتيجة بسهولة.

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024

وفرت وزارة التربية العراقية طريقة جديدة للاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط لعام 2024 من خلال موقعها الإلكتروني نتائجنا وفي بيان رسمي أصدرته مؤخرا أكدت الوزارة على موعد استعلام نتائج الثالث المتوسط الدور الأول في جميع محافظات العراق وأوضحت كيفية الوصول إلى هذه النتائج عبر الموقع كالتالي: