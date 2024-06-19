اتصالح وخليك ناصح.. تعرف على طريقة التصالح في مخالفات البناء 2024 والاوراق المطلوبة للتقديم..!!

التصالح في مخالفات البناء هو عملية قانونية تسمح لأصحاب المباني بتنظيم أوضاع مبانيهم التي تم بناؤها دون تراخيص أو بتجاوز القوانين البنائية السارية، يتم ذلك عادة من خلال دفع غرامات مالية أو تطبيق إجراءات محددة لتصحيح الوضع القانوني للمبنى، هو في مقال اليوم سوف نتعرف على الاوراق المطلوبه للتقديم على مخالفات البناء في السنه 2024 عبر موقع البديل فقد تابعوا معنا.

الأوراق المطلوبة للتقديم على مخالفات البناء

بطاقة الهوية الوطنية المطبوعة للفرد المقدم. جميع الوثائق التي تثبت الصلة بين المتقدم والمبنى المراد تصالحه. دفع رسوم الفحص مع إحضار إيصال الدفع الخاص به. تقديم صورتين من الرسومات المعمارية المصدقة من أحد المكاتب الهندسية المعتمدة. تقرير موثق يثبت سلامة المبنى المحدد للتصالح، يجب أن يكون من مكتب هندسي معتمد أو مهندس معتمد من النقابة. وثيقة قانونية تثبت التسجيل لدى المستشار الهندسي الذي أعد التقرير عن سلامة المبنى.

التصالح في مخالفات البناء في الجيزة

في شهر مايو السابق، بدأت محافظة الجيزة استقبال طلبات التصالح فيما يتعلق بمخالفات البناء، وتحديدا في اليوم السابع من ذلك الشهر، قامت السلطات المحلية بالكشف عن الوثائق الضرورية لإتمام عملية التصالح على هذه المخالفات، وطلب من المواطنين تقديم الطلبات عبر مركز التكنولوجيا المتوفر بالمحافظة، وذلك لتسهيل الإجراءات على المواطنين، وجرى تحديد سعر التصالح بناء على نوع المنشأة، سواء كانت تجارية، خدمية، صناعية أو سكنية، وذلك استنادا إلى موقع كل منشأة.