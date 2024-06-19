موقع نتائجنا.. نتائج الثالث المتوسط 2024 في العراق الدور الاول كل المحافظات

نتائج الثالث المتوسط 2024 في العراق، بعد انتهاء الامتحانات الوزارية لطلاب المرحلة المتوسطة في العراق التي استمرت من 21 مايو إلى 3 يونيو، تعيش الطلاب وأولياء أمورهم حالة من التوتر والقلق بسبب عدم إعلان نتائج الامتحانات بعد، وفقا للتصريحات الرسمية للدكتور إبراهيم نامس الجبوري وزير التربية العراقية، منذ ذلك الحين بدأت عمليات التصحيح والتدقيق لدرجات نتائج الثالث المتوسط 2024 ولا تزال مستمرة حتى الآن.

الطلبة ينتظرون بفارغ الصبر إعلان نتائج الثالث المتوسط 2024 في العراق مع الاستفسارات المتكررة حول موعد الإعلان عنها، في هذا السياق أصدر كريم السيد المتحدث الرسمي لوزارة التربية بيانات هامة تتعلق بموعد الإعلان عن نتائج الامتحانات بما في ذلك طريقة الاستعلام عنها باستخدام الرقم الامتحاني لكل طالب.

نتائج الثالث المتوسط 2024 في العراق

وزارة التربية العراقية لم توضح بدقة متى ستكتمل عمليات تصحيح وفحص الدفاتر الامتحانية لأكثر من 900 ألف طالب وطالبة في امتحانات الثالث المتوسط التي تم توزيعهم على أكثر من 5 آلاف مركز امتحاني، ومع ذلك أكدت الوزارة أنه سيتم الإعلان عن نتائج الثالث المتوسط 2024 في العراق الدور الأول بصيغة PDF بعد عيد الأضحى المبارك مباشرة بمجرد الانتهاء من نسبة كبيرة من عمليات التصحيح في جميع محافظات العراق.

عمليات التصحيح تجري بدقة عالية في كافة المراكز الامتحانية بهدف ضمان دقة النتائج وتأكيدها قبل الإعلان النهائي، يتم تنفيذ هذه العمليات بمشاركة العديد من المعلمين والمشرفين التربويين الذين يعملون بجدية على فحص كل ورقة امتحانية بعناية وإتقان.

تنزيل Pdf نتائج الثالث متوسط ملازمنا

بعد اعتماد النتيجة من قبل الوزير الدكتور إبراهيم الجبوري يمكن للطلاب الحصول على نتائجهم من خلال الخطوات التالية: