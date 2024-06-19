وزارة التربية والتعليم العراقية.. نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الاول العراق pdf بالرقم الامتحاني

نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الاول العراق، أعلنت وزارة التربية والتعليم في العراق عن دمج مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، حيث سيتم تقديم الدرجات النهائية للمادتين معا سيتم الإعلان أيضا عن هذه النتائج جنبا إلى جنب مع النتائج النهائية الأخرى من خلال هذا المقال سنتعرف على كيفية الحصول على نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الاول العراق عبر موقع نتائجنا.

الوزارة قررت دمج مادتي اللغة العربية والتربية الدينية بهدف تسهيل عملية تقديم الدرجات النهائية للطلاب في كلا المادتين يأتي هذا القرار في إطار تبسيط الإجراءات، وتحسين النظام التعليمي للمرحلة الثانوية في العراق بموجب هذا الإعلان ستعلن الوزارة عن النتائج النهائية للطلاب متضمنة درجات المادتين المدمجين.

نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الاول العراق

الدكتور إبراهيم الجبوري وزير التربية والتعليم في العراق قدم شكره وتقديره العميق لجميع العاملين في الوزارة التعليمية، بالإضافة إلى وزارة الصحة ووزارة الداخلية وكافة الجهات المشاركة في تنظيم امتحانات الصف الثالث المتوسط، تميزت فترة الامتحانات لهذا الصف بالاهتمام الكبير الذي أبدته اللجان التابعة للوزارة، حيث استمرت الامتحانات لمدة 16 يوما في جميع محافظات العراق دون تسجيل أي شكاوى من الطلاب.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط

للحصول على نتائج امتحانات الصف الثالث المتوسط يتطلب ذلك اتباع عدد من الخطوات البسيطة التي تشمل الآتي:

يتوجب عليك زيارة موقع نتائجنا المخصص لوزارة التربية والتعليم.

يجب النقر على خيار استعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول المتاح على الصفحة الرئيسية للموقع.

بعد ذلك سيطلب منك إدخال اسم المحافظة التي أدى فيها الطالب الامتحان.

حيث يتم اختيارها من القائمة المنسدلة المتوفرة.

بمجرد اختيار المحافظة يتعين عليك إدخال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب متبوعاً بالنقر على خيار تنزيل النتيجة لعرض النتيجة بشكل فوري.

باتباع هذه الخطوات البسيطة يتمكن الطالب وأولياء الأمور من الاستعلام بسهولة ويسر عن نتائج الصف الثالث المتوسط عبر الإنترنت مما يوفر الوقت والجهد ويضمن سرعة الوصول إلى المعلومات التعليمية الهامة.