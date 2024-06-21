“مصرف الرافدين زيادة فورية مليون و100 ألف دينار“ مفاجأة سارة من وزارة المالية العراقية للموظفين بمناسبة عيد الاضحى المبارك

في الفترة الأخيرة، كشفت وزارة المالية العراقية عن سلم رواتب الموظفين الجديد والذي سيتم العمل به في الفترة المقبلة، والذي يتضمن إضافة زيادة إلى رواتب الموظفين على حسب الدرجة الوظيفية، وتحاول الحكومات من ذلك الإجراء الذي اتخذته أن ترفع من مستوى معيشة الموظف الحكومي وتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي خاصة في تلك الفترة التي ارتفعت فيها أسعار أغلب السلع وكذلك السلع والمنتجات الأساسية، وفي هذا المقال سوف نوضح كافة التفاصيل لذلك تابعوا القراءة.

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أصبح سلم رواتب الموظفين الجديد بعد الزيادة التي قد تقرر إضافتها، والتي قد تصل في بعض الأحيان إلى 5 % من قيمة الراتب الأساسي كما هو آتي:

رواتب موظفي الدرجة الوظيفية الأولى بعد الزيادة قد أصبح مليون و100 ألف دينار عراقي.

يلي ذلك رواتب موظفي الدرجة الثامنة والتي أصبحت رواتبهم تصل إلى 819 ألف دينار عراقي.

ثم رواتب موظفي الدرجة التاسعة والتي قد وصلت بعد إضافة الزيادة إلى 727.5 ألف دينار عراقي.

في النهاية كانت رواتب موظفي الدرجة العاشرة والذين صار راتبهم 650 ألف دينار عراقي بعد الزيادة.

الاستعلام عن سلم رواتب الموظفين الجديد في العراق

قد يحتاج الموظفين إلى التعرف على بعض البيانات بخصوص رواتبهم بعد الزيادة الجديدة، ولذلك قامت وزارة المالية بإتاحة الاستعلام عن البيانات التي يرغبون في معرفتها من خلال الخطوات التالية: