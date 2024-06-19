مسلسل عثمان رجع من جديد.. موعد بث الحلقة الاولي من الموسم الجديد لمسلسل عثمان مترجمه عبر هذه القنوات… تمتع بالمشاهدة

مسلسل قيامة عثمان هو إنتاج درامي تركي يحكي عن حياة مؤسس الدولة العثمانية، عثمان بن أرطغرل، ويأتي كتكملة لمسلسل قيامة أرطغرل يعد قيامة عثمان أحد الأعمال الدرامية الأكثر شهرة وانتشارا في العالم الإسلامي، ويعرض تطور الدولة العثمانية منذ نشأتها وحتى توسعها لتصبح واحدة من أعظم الإمبراطوريات في التاريخ.

نبذة عن المسلسل

تدور أحداث المسلسل في القرن الثالث عشر، في فترة شهدت فيها الأناضول تغيرات سياسية واجتماعية كبيرة. عثمان، الابن الأصغر لأرطغرل، تولى قيادة قبيلة قايي بعد وفاة والده، وكان عثمان قائدا طموحا وشجاعا، واستطاع من خلال حنكته وذكائه أن يوسع نفوذ قبيلته ويؤسس النواة الأولى للإمبراطورية العثمانية، ويركز المسلسل على رحلة عثمان في بناء الدولة العثمانية، وكيفية تصديه للأعداء الداخليين والخارجيين، يصور المسلسل الصراعات العسكرية والسياسية التي واجهها عثمان، إلى جانب علاقاته الشخصية والعائلية، الشخصيات الرئيسية تشمل:

عثمان بن أرطغرل: البطل الرئيسي، يجسده الممثل بوراك أوزجيفيت.

بالا خاتون: زوجة عثمان، وهي شخصية قوية تساعده في تحقيق أهدافه.

شيخ إدبالي: مرشد روحي لعثمان، يلعب دورا كبيرا في توجيهه.

الحلقة الاولي من الجزء الجديد

في إطار الدراما التاريخية التركية، تأتي الحلقة 165 من مسلسل قيامة عثمان كواحدة من أنجح الأعمال التي تبث حاليا في تركيا، يتم عرض هذا العمل الضخم كل يوم أربعاء مساء، ما يسبب تزايدا ملحوظا في مؤشرات البحث عبر محرك جوجل، حيث يسعى المشاهدون لمتابعة تطورات الأحداث المثيرة والجديدة ومع ذلك، قد أعلنت إدارة قناة أي تي في التركية أن الموسم الحالي من المسلسل قد انتهى، ولن تعرض حلقة جديدة اليوم الأربعاء التاسع عشر من يونيو، كما كان متوقعا، ومن المقرر أن يبدأ عرض الموسم الجديد من مسلسل المؤسس عثمان في شهر سبتمبر المقبل.