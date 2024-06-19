كم وصل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى في رابع أيام عيد الأضحى في البنوك والسوق

Ragabgomaa تاريخ النشر تصنيف أخبار مصر
كم وصل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى في رابع أيام عيد الأضحى في البنوك والسوق
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى

في يوم الأربعاء 19 يونيو 2024، شهدت الأسواق المصرية استقرارًا في سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى، وذلك خلال فترة العيد الرابعة، يأتي هذا التطور في ظل اهتمام كبير من قبل المواطنين بمتابعة تقلبات أسعار الصرف خلال إجازة عيد الأضحى، وفي ظل تواجد الكثير من المواطنين الباحثين عن معلومات حول سعر الدولار والريال السعودي خلال هذه الفترة، انطلقت جهود البحث عبر محركات البحث الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، تلبية لحاجة الجميع لمعرفة أحدث التطورات في أسعار الصرف وتحديدًا للعملات الرئيسية مثل الدولار الأمريكي والريال السعودي.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى

سُجل اليوم الأربعاء سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري، حيث بلغت قيمته 47.6391 للشراء و 47.7791 للبيع، كما وصل سعر الدولار في بنك مصر إلى 47.66 للشراء و 47.76 للبيع، أما في البنك الأهلي المصري، فقد بلغ سعر الدولار نحو 47.66 للشراء و 47.76 للبيع، كما سجل سعره اليوم في البنوك الخاصة كما يلي:

البنكسعر الدولار للشراءسعر الدولار للبيع
بنك قناة السويس47.66 جنيه47.76 جنيه
بنك الإسكندرية47.66 جنيه47.76 جنيه
مصرف أبوظبي الإسلامي47.75 جنيه47.85 جنيه
البنك المصري الخليجي47.66 جنيه47.76 جنيه
بنك قطر الوطني الأهلي47.63 جنيه47.73 جنيه
البنك التجاري الدولي CIB47.66 جنيه47.76 جنيه

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

كما شهد اليوم استقرار في أسعار الدولار في السوق السوداء، فمن الجدير بالذكر أن السوق السوداء تسجل نفس سعر البنوك وربما أقل منه، حيث تم القضاء عليها من جهة السلطات المصرية بشكل نهائي منذ تحرير سعر الصرف للجنيه المصري.

يأتي ذلك في ظل استقرار الأسواق المالية في مصر خلال هذه الفترة المميزة، حيث تنعكس هذه الثبات بشكل إيجابي على القطاع الاقتصادي واستقرار سوق العمل، تحافظ السلطات المصرية على استقرار الأسعار وتعمل على توفير بيئة اقتصادية مستقرة للمواطنين والمستثمرين.

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معلومات الكاتب
Ragabgomaa

مهندس ميكانيكا، أعمل لدى شركة حكومية، مهتم بالدراسات الإسلامية، وأحب تطوير الذات.

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