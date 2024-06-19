حضريه بكل سهولة وفرحي ولادك.. طريقة عمل الآيس كريم بنكهة الشوكولاتة والفانيليا بمكونات بسيطة وبدون ماكينة

الآيس كريم من الحلوى المحببة لدى الكبار والصغار، وخاصة مع دخول فصل الصيف حيث يضيف الآيس كريم الإحساس بالانتعاش، لذلك نجد أن عمليات البحث تتزايد في مثل هذه الأوقات عن طرق سهلة وسريعة لتحضير الآيس كريم في المنزل دون مكونات أو خطوات معقدة، وفي هذا المقال وفرنا لكم اكثر من طريقة سهلة وبسيطة لتحضير أيس كريم الشوكولاتة والفانيليا.

طريقة عمل الآيس كريم بالشوكولاتة في المنزل

يمكنكم بكل سهولة عمل الآيس كريم بالشوكولاتة في المنزل بخطوات ومكونات سهلة حيث نحتاج في الوصفة المكونات التالية:

كوب واحد من الحليب.

ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ربع كوب من مسحوق الكريم شانتيه.

خطوات تحضير الآيس كريم بالشوكولاتة

تتمثل خطوات تحضير آيس كريم الشوكولاتة في المنزل في التالي:

يجب تدفئة الحليب أولا ومن ثم يتم إضافة الفانيليا ومسحوق الكريم شانتيه مع التقليب المستمر حتى تذوب المكونات في الحليب و الحصول على قوام متجانس.

وفي الخطوة التالية نقوم بإضافة مسحوق الكاكاو مع التقليب المستمر حتى نحصل على قوام كريمي متجانس.

والخطوة الهامة في تحضير الآيس كريم هي وضعه في الفريزر لمدة ساعتين على الأقل ثم يتم تقديمها.

طريقة عمل الآيس كريم بنكهة الفانيليا

آيس كريم الفانيليا واحد من ألذ النكهات التي يفضلها الكثير من الأشخاص، ويمكنكم تحضيره بكل سهولة كل ما نحتاجه هو المكونات التالية:

كوب من الحليب.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف كوب من السكر الناعم.

ملعقة من الزبدة.

صفار بيضة.

نصف كوب من مسحوق الكريم شانتيه.

خطوات تحضير الآيس كريم بالفانيليا

بكل سهولة حضري آيس كريم الفانيليا في المنزل كل ما عليكي هو اتباع الخطوات التالية: