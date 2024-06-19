استقبلها وشاهد أقوى المباريات.. تردد قناة Zdf الألمانية الجديد 2024 على استرا سات

يمكن العثور على تردد قناة ZDF على الأقمار الصناعية الشهيرة مثل Astra، حيث يمكنك العثور على التردد الصحيح لقناة ZDF من خلال ضبط جهاز الاستقبال الفضائي الخاص بك على القمر الصناعي Astra والبحث عن القناة في قائمة الترددات المتاحة.

تردد قناة Zdf الألمانية الجديد على استرا سات

يمكنك استقبال تردد قناة Zdf الجديد على القمر الصناعي استرا، عن طريق التردد التالي:

التردد: 11362.

الاستقطاب: H.

معدل الترميز: 22000.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

كيفية استقبال تردد قناة zdf

يمكنك استقبال تردد قناة Zdf الجديد على القمر الصناعي استرا بكل سهولة، وذلك عن طريق إتباع الخطوات التالية: