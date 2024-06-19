استقبلها وشاهد أقوى المباريات.. تردد قناة Zdf الألمانية الجديد 2024 على استرا سات

يمكن العثور على تردد قناة ZDF على الأقمار الصناعية الشهيرة مثل Astra، حيث يمكنك العثور على التردد الصحيح لقناة ZDF من خلال ضبط جهاز الاستقبال الفضائي الخاص بك على القمر الصناعي Astra والبحث عن القناة في قائمة الترددات المتاحة.
تردد قناة Zdf الألمانية الجديد على استرا سات
يمكنك استقبال تردد قناة Zdf الجديد على القمر الصناعي استرا، عن طريق التردد التالي:
- التردد: 11362.
- الاستقطاب: H.
- معدل الترميز: 22000.
- معامل تصحيح الخطأ: 2/3.
كيفية استقبال تردد قناة zdf
يمكنك استقبال تردد قناة Zdf الجديد على القمر الصناعي استرا بكل سهولة، وذلك عن طريق إتباع الخطوات التالية:
- قم بتوجيه الطبق الفضائي الخاص بك نحو القمر الصناعي Astra الموجود في الموقع المداري 19.2 درجة شرقًا.
- افتح قائمة الترددات في جهاز الاستقبال الخاص بك.
- قم بإضافة تردد قناة ZDF الألمانية. يمكن العثور على هذا التردد عبر البحث عبر الإنترنت أو من خلال مواقع تقديم معلومات الترددات الفضائية.
- بعد إدخال التردد الصحيح، احفظ الإعدادات وقم بالبحث عن القنوات المتاحة.
- يجب أن تظهر قناة ZDF في قائمة القنوات المكتشفة بعد البحث.
- قم بتحديث قائمة القنوات إذا لزم الأمر للتأكد من وجود قناة ZDF في القائمة.
- الآن يمكنك مشاهدة برامج قناة ZDF عندما ترغب.