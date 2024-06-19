حمله سريعًا.. تحميل تطبيق الواتس اب الأخضر إصدار جديد.. مميزات مذهلة “والعيب!”

تطبيق الواتس اب الأخضر من أكثر التطبيقات التي ينجذب إليها ملايين المتابعين في مختلف الدول، حيث إن التطبيق يحمل العديد من المميزات الرائعة والأكثر تميزًا، بما تؤهل إمكانية الحصول على التطبيق عبر متجر بلاي، وكذلك أب ستور، بما يحمل العديد من الأدوات التي يحتاج إليها المستخدمين، وعليه يمكنك القيام بتنزيل التطبيق إلكترونيًا، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

تنزيل تطبيق الواتس اب الأخضر الجديد 2024

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم العمل على تحميل الواتس اب الأخضر، ذات المميزات الرائعة التي يمكنك معرفتها وفقًا لما يلي:-

الإنتقال إلى متجر بلاي لأجهزة الأندرويد أو أب ستورز لأجهزة الأيفون.

بعدها يمكنك إدخال اسم التطبيق خانة البحث.

مع الإنتظار فترة قصير لحين التحميل.

على أن تتمكن من تحميل التطبيق في النهاية.

لكن الأهم أنك ستقوم بحفظ نسخة تلقائية قبل حذف تطبيق الواتس الأصلي لكي تحافظ على بياناتك.

ما هي مميزات واتساب اب الأخضر وعيبه؟

تتمثل أبرز مميزات واتساب اب الأخضر الذي يمكنك معرفتها والعمل على الحصول عليها، كالأتي:-