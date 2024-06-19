لينك مباشر.. نتائج التاسع اليمن 2024 برقم الجلوس في صنعاء وجميع المحافظات عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي

نتائج التاسع اليمن 2024، أصبح التساؤل عن موعد ظهور نتائج التاسع اليمن 2024 أهم ما يشغل بال الطلاب وذاويهم في صنعاء وكافة المحافظات اليمنية مؤخرا، نظرا لأنه كان من المتوقع الاعلان عن النتيجة قبل حلول عيد الاضحى ولكن تم التأجيل بسبب عدم الانتهاء من اعمال التصحيح ورصد الدرجات التي لاتزال مستمرة حتى تلك اللحظة، واليكم خطوات وطريقة الاستعلام عن نتائج التاسع اليمن 2024 برقم الجلوس من موقع الوزارة الرسمي فور الاعلان عن اعتمادها.

نتائج التاسع اليمن 2024

وفي أجواء من القلق والتوتر ينتظر الطلاب الاعلان عن نتائج التاسع اليمن 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية بشكل الكتروني خلال الايام القادمة، حيث قد اقتربت اعمال التصحيح ورصد الدرجات داخل الكشوف للطلاب الناجحين والراسبين على حد السواء من الانتهاء، ومن المتوقع أن يعقد السيد الوزير مؤتمر صحفي بمقر الوزارة للاعلان عن نتائج الصف التاسع اليمن 2024 قريبا للكشف عن نسبة النجاح وتفاصيل النتيجة، وسط توقعات بأن تعلن النتيجة نهاية الأسبوع الأول بعد إجازة عيد الأضحى، واليكم طريقة الاستعلام عن نتائج التاسع اليمن 2024 عبر موقع الوزارة اونلاين:

على الطالب الدخول على منصة وزارة التربية والتعليم اليمنية.

قم بتحديد قسم الخدمات الالكترونية.

الآن اضغط على كلمة نتائج الطلاب.

اختر نتائج الصف التاسع 2024 الدور الاول.

قم بادخال رقم الجلوس واسم الطالب.

اضغط على كلمة “عرض النتيجة”.

ستظهر لك الدرجات في كافة المواد فورا، وأيضا مجموعك الكلي.

رابط نتائج التاسع اليمن 2024

كذلك يمكنك زيارة رابط نتائج التاسع اليمن 2024 والحصول على النتيجة في أقل من دقيقة من خلال اتباع ما يلي: