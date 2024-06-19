رسمياً.. موعد صرف مرتبات يوليو 2024 المالية تحدد وحقيقة التبكير

في الآونة الأخيرة انتشرت أخبار حول موعد صرف مرتبات يوليو 2024، حيث أصدرت وزارة المالية قرارات جديدة بشأن هذا الموضوع، حثت الوزارة المستفيدين على عدم التزاحم في أماكن صرف المرتبات التي تشمل الماكينات الآلية المنتشرة في مناطق متعددة، بالإضافة إلى ذلك يمكن الآن للمستفيدين الاستعلام عن مقدار الزيادة المقررة لهم من خلال منصة وزارة التأمينات الاجتماعية.

موعد صرف مرتبات يوليو 2024

سابقا كان من المعتاد صرف مرتبات العاملين في بداية الشهر الميلادي ومع صدور قرارات التكبير من وزارة المالية في شهر مارس الماضي تغير موعد صرف مرتبات شهر يوليو ليصبح في اليوم الثامن عشر من الشهر مع صرف المتأخرات في الأيام التالية: الثامن، العاشر، والحادي عشر من يوليو.

التكبير ومواعيد صرف المرتبات لشهور أخرى

القرارات الجديدة شملت أيضا مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس، حيث تبدأ من الثاني والعشرين من الشهر مع صرف المتأخرات في الثامن، الحادي عشر والثاني عشر من أغسطس، كما تم تعديل موعد صرف رواتب شهر سبتمبر ليكون في الثاني والعشرين من الشهر مع صرف المتأخرات في الثامن، التاسع، والعاشر من سبتمبر.

خطوات الاستعلام عن راتب شهر يوليو

للمستفيدين من رواتب التأمينات الاجتماعية يمكنهم الاستعلام عن حالة رواتبهم ومعرفة ما إذا تم صرفها أم لا من خلال الدخول إلى وزارة المالية واتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة المالية. اختيار صرف الرواتب الصفحة الرئيسية. النقر على استعلام. إدخال الرقم القومي. الضغط على استعلام وسوف يتم عرض التفاصيل.

باتباع هذه الخطوات يمكن للمستفيدين التأكد من صرف رواتبهم بطريقة سليمة وفي المواعيد المحددة، مما يضمن استقرارهم المالي وتخطيطهم الجيد مصاريفهم الشهرية.