“وزارة الداخلية”.. اسماء المقبولين في نقل النفوس الوجبة الجديدة 2024 شامله محافظات العراق

كشفت وزارة الداخلية، عن إطلاق الوجبة الجديدة من نقل النفوس التي تشمل كافة المقبولين في الخدمة، فضلاً عن أن هذه الخدمة تُتيح للعديد المواطنين في محافظات العراق من تعديل بياناتهم الشخصية وكذلك عناوينهم في حالة الإنتقال من محافظة إلى أخرى، مع العلم أن الوزارة حريصة على إطلاق هذه الوجبات من وقت إلى أخر، لكي يتمكن الجميع من الإستعلام عن أسمائهم ومعرفة ما إذا تم قبولهم في الوجبة أم لا.

خطوات استعلام كشوفات نقل النفوس بالعراق

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم العمل على استخراج كشوفات نقل النفوس أمام جميع المواطنين المتقدمين، وفقًا للأتي:-

أن يتم الذهاب إلى بوابة المواطن الحكومية عبر الإنترنت.

ليتم اختيار الوجبة الجديدة من نقل النفوس في العراق.

لكي تقوم حينها بإدخال كافة المعلومات المعنية بإستخراج الكشوفات.

حتى يتم عرض الكشوفات في النهاية والتعرف على ما إذا تم قبولك في الوجبة الجديدة من نقل النفوس أم لا.

ما هي شروط القبول في خدمة نقل النفوس؟

وعن الشروط الواجب توافرها في المتقدمين بخدمة نقل النفوس داخل محافظات العراق، اتباع الأتي:-