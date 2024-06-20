احترف اللعبه في ثواني.. كيفية تحميل لعبة فيفا موبايل 2024 على أجهزة الأندرويد

تعتبر الألعاب الإلكترونية من أكثر الوسائل الترفيهية شيوعا في العالم الحديث وقد شهدت تطورات هائلة في السنوات الأخيرة واحدة من هذه الألعاب التي نالت شهرة واسعة هي فيفا موبايل والتي تقدم تجربة كرة قدم واقعية وممتعة على الأجهزة المحمولة بفضل التحديثات المستمرة التي تضاف إلى اللعبة أصبحت فيفا موبايل أكثر تشويقا وإثارة حيث يتم تحسين الرسومات وأسلوب اللعب باستمرار لتلبية توقعات اللاعبين في هذا المقال نستعرض طريقة تحميل لعبة فيفا موبايل والتحديث الجديد على أجهزة الأندرويد لتتمكن من الاستمتاع بأفضل تجربة كرة قدم رقمية في أي وقت ومن أي مكان.

شروط تشغيل لعبة فيفا موبايل 2024

لتشغيل لعبة فيفا موبايل 2024 على جهازك هناك بعض المتطلبات والشروط التي يجب توافرها لضمان أداء سلس وتجربة لعب ممتعة إليك الشروط الأساسية لتشغيل اللعبة على أجهزة Android و iOS:

يجب أن يكون جهازك يعمل بنظام Android 6.0 (Marshmallow) أو أحدث.

يفضل أن يكون الجهاز مزوداً بمعالج رباعي النواة على الأقل لضمان الأداء الجيد.

يجب أن يكون لدى الجهاز ذاكرة عشوائية لا تقل عن 2 جيجابايت لتحسين الأداء يفضل وجود 3 جيجابايت أو أكثر.

تحتاج اللعبة إلى مساحة تخزين داخلية لا تقل عن 1.5 جيجابايت لتحميل الملفات الأساسية والتحديثات كما يفضل توفير مساحة أكبر لتحميل التحديثات المستقبلية.

اتصال إنترنت مستقر (Wi-Fi أو بيانات الجوال) ضروري لتحميل اللعبة والتحديثات واللعب عبر الإنترنت.

شروط تشغيل فيفا موبايل 2024 على أجهزة iOS

يجب أن يكون جهازك يعمل بنظام iOS 11.0 أو أحدث.

تدعم اللعبة أجهزة iPhone 6s والأحدث، وأجهزة iPad Air 2 والأحدث، وأجهزة iPad Mini 4 والأحدث.

يفضل أن يكون الجهاز مزودا بمعالج A9 أو أحدث لضمان الأداء الجيد.

يجب أن يكون لدى الجهاز ذاكرة عشوائية لا تقل عن 2 جيجابايت لتحسين الأداء يفضل وجود 3 جيجابايت أو أكثر.

تحتاج اللعبة إلى مساحة تخزين داخلية لا تقل عن 1.5 جيجابايت لتحميل الملفات الأساسية والتحديثات.

اتصال إنترنت مستقر (Wi-Fi أو بيانات الجوال) ضروري لتحميل اللعبة والتحديثات واللعب عبر الإنترنت.

تحميل لعبة فيفا موبايل أندرويد

تعد لعبة فيفا موبايل من أمتع الألعاب الإلكترونية في الفترة الأخيرة، خاصة مع التحديثات المضافة التي جعلت اللعبة أكثر متعة وإثارة إليك الخطوات البسيطة لتحميل اللعبة والتحديث الجديد على جهازك الأندرويد: