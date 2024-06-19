مفيش وقت.. حجز شقق بنك الاسكان والتعمير 2024 بالرقم القومي والشروط اللازمة

يبحث عدد كبير من المواطنين عن كيفية حجز شقق بنك الاسكان والتعمير 2024 وذلك بعد إعلان وزارة الإسكان عن توفير منازل مشاريع تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين خاصة بعد إطلاق دور سكنية بمساحات واسعة وبأسعار مناسبة، في هذا المقال سنوضح لكم كافة التفاصيل المتعلقة بكيفية حجز شقق بنك الاسكان والتعمير 2024 تابعونا عبر السطور التالية.

حجز شقق بنك الاسكان والتعمير 2024

وفقا للإعلان الرسمي لوزارة الإسكان سيبدأ التسليم في مشروع الوادي اعتبارا من يوم 30 من الشهر الجاري، ويشمل المشروع 984 وحدة سكنية تتراوح مساحاتها بين 95 و100 متر مربع، تتراوح أسعار الوحدات بين 15 و16 ألف جنيه للمتر المربع.

خطوات حجز شقق بنك الاسكان والتعمير

الدخول إلى الموقع الرسمي لبنك الإسكان والتعمير يجب عليك زيارة الموقع الرسمي للبنك والبدء في عملية التسجيل. اختر الوحدة السكنية التي ترغب في الحصول عليها من بين الشقق المحددة. تأكد من إدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح. تأكد من قراءة الشروط والأحكام جيدا. ثم اضغط على الموافقة. اضغط على مربع تقديم الطلب وانتظر حتى تظهر أمامك حالة الطلب الذي قدمته.

شروط حجز شقق بنك الاسكان والتعمير 2024

لتتمكن من حجز شقة من بنك الإسكان والتعمير، يجب أن تتوفر فيك الشروط التالية: